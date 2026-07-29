Kauno Žalgiris

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Zalgiris und KI Klaksvik ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Zalgiris und KI Klaksvik ist 1:0.
93'
Vykintas Slivka (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Hállur Hánsson (KI Klaksvik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel Kauno Zalgiris. Luka Racic kommt für Léo Ribeiro.
88'
Wechsel KI Klaksvik. Erlend Hustad kommt für Filip Brattbakk.
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88'
Wechsel KI Klaksvik. Árni Frederiksberg kommt für Jóannes Danielsen.
85'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Zalgiris und KI Klaksvik ist 1:0. Leon Krekovic (Kauno Zalgiris) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Amine Benchaib.
79'
Wechsel KI Klaksvik. Jonn Johannessen kommt für Mansour Sinyan.
76'
Mansour Sinyan (KI Klaksvik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Wechsel Kauno Zalgiris. Haris Kadric kommt für Renan Oliveira.
61'
Wechsel Kauno Zalgiris. Léo Ribeiro kommt für Motiejus Burba.
45'
Wechsel Kauno Zalgiris. Leon Krekovic kommt für Fabien Ourega.
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45'
Wechsel Kauno Zalgiris. Marko Konatar kommt für Nosa Iyobosa Edokpolor.
45'
Wechsel KI Klaksvik. Daniel Johansen kommt für Jean Carlos Borges.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Zalgiris und KI Klaksvik ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
37'
Anton Tolordava (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Jean Carlos Borges (KI Klaksvik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Gastón Tellechea (KI Klaksvik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kauno Zalgiris und KI Klaksvik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.