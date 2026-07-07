Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen ist 2:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen ist 2:1.
95'
Wechsel KI Klaksvik. Hampus Näsström kommt für Oussema Ali.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel Atert Bissen. Lucas Correia kommt für Khalid Abi.
86'
Roman Ferber (Atert Bissen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Jean Carlos Borges (KI Klaksvik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
Símun Kalsø (KI Klaksvik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Wechsel KI Klaksvik. Símun Kalsø kommt für Deni Pavlovic.
83'
Joel Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Wechsel KI Klaksvik. Jonn Johannessen kommt für Gilli Rólantsson.
63'
Wechsel Atert Bissen. Mehdi Terki kommt für Lenny Almada Correia.
63'
Wechsel Atert Bissen. Duarte Maneta kommt für Zakaría Louriz.
62'
Wechsel Atert Bissen. Joel Rodrigues da Cruz kommt für Reda Eddarraj.
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57'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen ist 2:1. Tiago da Costa (Atert Bissen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Diogo Pimentel.
49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen ist 2:0. Páll Klettskard (KI Klaksvik) trifft per Kopf aus mehr als 30 Metern in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Árni Frederiksberg.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen ist 1:0. Oussema Ali (KI Klaksvik) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jean Carlos Borges.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen KI Klaksvik und Atert Bissen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.