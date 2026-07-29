Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1(3):4(4).
Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1(3):4(4).
124'
Elfmeter pariert! Antoni Kozubal (Lech Posen) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
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123'
Elfmeter pariert! Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
122'
Elfmeter verschossen! Kristian Arnstad (Aarhus GF) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1:4.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1:4.
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120'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
118'
Vorbeigeschossen. Daniel Håkans (Lech Posen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joel Pereira mit einer Flanke.
116'
Tómas Kristjánsson (Aarhus GF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
116'
Foul von Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen).
115'
Janni Serra (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
115'
Foul von Gísli Thórdarson (Lech Posen).
114'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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114'
Foul von Gísli Thórdarson (Lech Posen).
112'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
111'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
111'
Filip Jagiello (Lech Posen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
109'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Carstensen.
109'
Ball abgeblockt. Filip Jagiello (Lech Posen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Allahyar Sayyadmanesh mit einer Flanke.
107'
Mouhammade Camara (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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107'
Foul von Mouhammade Camara (Aarhus GF).
107'
Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1:4.
106'
Vorbeigeschossen. Gísli Thórdarson (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joel Pereira mit einer Flanke nach einer Ecke.
106'
Yannick Agnero (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte.
106'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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105'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
105'
Ball pariert. Yannick Agnero (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Daniel Håkans.
102'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mouhammade Camara.
100'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1:4. Tómas Kristjánsson (Aarhus GF) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Tobias Bech.
98'
Wechsel Lech Posen. Gísli Thórdarson kommt für Radoslaw Murawski.
97'
Wechsel Aarhus GF. Tómas Kristjánsson kommt für Frederik Emmery.
97'
Wechsel Aarhus GF. Janni Serra kommt für Mikael Anderson.
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95'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 1:3. Filip Jagiello (Lech Posen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
94'
Ball pariert. Michal Gurgul (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Håkans.
93'
Foul von Frederik Emmery (Aarhus GF).
93'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Mikael Anderson (Aarhus GF).
92'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Frederik Emmery (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Foul von Frederik Emmery (Aarhus GF).
91'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 0:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 0:3.
95'
Abseits Aarhus GF. Mikael Anderson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Frederik Tingager im Abseits.
94'
Stefen Tchamche (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Terry Yegbe (Lech Posen).
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94'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Daniel Håkans (Lech Posen).
93'
Wechsel Aarhus GF. Mouhammade Camara kommt für Eric Kahl.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ball pariert. Mikael Anderson (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tobias Bech.
90'
Ball pariert. Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
88'
Wechsel Lech Posen. Yannick Agnero kommt für Mikael Ishak.
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87'
Wechsel Lech Posen. Daniel Håkans kommt für Patrik Wålemark.
86'
Mikael Anderson (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Ball abgeblockt. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrik Wålemark.
83'
Foul von Eric Kahl (Aarhus GF).
83'
Filip Jagiello (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball abgeblockt. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Arnstad.
81'
Wechsel Lech Posen. Joel Pereira kommt für Robert Gumny.
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81'
Wechsel Lech Posen. Filip Jagiello kommt für Pablo Rodríguez.
77'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
77'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 0:3. Frederik Tingager (Aarhus GF) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Eric Kahl mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Michal Gurgul.
72'
Vorbeigeschossen. Rasmus Carstensen (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Eric Kahl mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Patrik Wålemark.
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71'
Ball abgeblockt. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikael Anderson.
70'
Wechsel Aarhus GF. Stefen Tchamche kommt für James Bogere.
70'
Wechsel Aarhus GF. Rasmus Carstensen kommt für Jens Jønsson.
68'
Wechsel Lech Posen. Allahyar Sayyadmanesh kommt für Luis Palma.
68'
Vorbeigeschossen. Kristian Arnstad (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Magnus Knudsen.
67'
Ball abgeblockt. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Arnstad.
61'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
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61'
Ball pariert. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
60'
Foul von Christian Storch (Aarhus GF).
60'
Mikael Ishak (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel Aarhus GF. Christian Storch kommt für Jonas Jensen-Abbew.
57'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Bech.
57'
Ball abgeblockt. Robert Gumny (Lech Posen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Palma mit einer Flanke.
56'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Eric Kahl.
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56'
Ball abgeblockt. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 0:2. Kristian Arnstad (Aarhus GF) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
53'
VAR Entscheidung: Elfmeter Aarhus GF.
51'
Robert Gumny verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
51'
Ball pariert. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jens Jønsson mit einem Steilpass.
50'
Ball pariert. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Rodríguez.
47'
Abseits Aarhus GF. Eric Kahl spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristian Arnstad im Abseits.
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47'
Mads Hedenstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Robert Gumny (Lech Posen).
46'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 0:1.
47'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
47'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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46'
Vorbeigeschossen. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
45'
James Bogere (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von James Bogere (Aarhus GF).
45'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Jensen-Abbew.
43'
Foul von Jens Jønsson (Aarhus GF).
43'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Antoni Kozubal (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Jens Jønsson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
39'
Vorbeigeschossen. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
39'
Ball pariert. Pablo Rodríguez (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Robert Gumny.
39'
Foul von Tobias Bech (Aarhus GF).
39'
Antoni Kozubal (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Robert Gumny.
37'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
32'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lech Posen und Aarhus GF ist 0:1. Tobias Bech (Aarhus GF) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Kristian Arnstad.
32'
Ball abgeblockt. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
23'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Lech Posen.
18'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Jens Jønsson.
18'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
18'
Ball pariert. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robert Gumny mit einer Flanke.
15'
Ball abgeblockt. Kristian Arnstad (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederik Emmery.
9'
Handspiel von Robert Gumny (Lech Posen).
8'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Mikael Anderson (Aarhus GF).
7'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
6'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Anderson.
6'
Vorbeigeschossen. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Patrik Wålemark.
5'
Ball abgeblockt. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Mikael Anderson (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Pablo Rodríguez (Lech Posen).
Werbung
2'
Ball pariert. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mikael Ishak.
1'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
1'
Frederik Tingager (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lech Posen und Aarhus GF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.