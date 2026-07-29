Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Fenerbahçe Istanbul ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Fenerbahçe Istanbul ist 1:1.
93'
Ball abgeblockt. Anthony Musaba (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Foul von Fred (Fenerbahçe Istanbul).
93'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Fred (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
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91'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Mert Müldür (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze).
90'
VAR Entscheidung: Andere Entscheidung nicht bestätigt.
88'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Mert Müldür kommt für Nélson Semedo.
87'
Foul von Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul).
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87'
Taofeek Ismaheel (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
85'
Taofeek Ismaheel (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul).
82'
Sondre Liseth (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Bruno Durdov kommt für Lukás Sadílek.
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81'
Vorbeigeschossen. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michal Sácek.
80'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Oguz Aydin kommt für Talisca.
78'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
78'
Sondre Liseth (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball abgeblockt. Fred (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mason Greenwood mit einer Flanke.
78'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
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76'
Ball pariert. Peter González (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Sadílek.
73'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Schulze.
73'
Ball pariert. Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fred mit einem Steilpass.
72'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Peter González kommt für Yvan Ikia Dimi.
72'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Mason Greenwood mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Urbanski.
71'
Ball abgeblockt. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi.
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71'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Talisca.
71'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
71'
Josema (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Anthony Musaba kommt für Kerem Aktürkoglu.
70'
Josema (KS Górnik Zabrze) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Talisca.
68'
Ball abgeblockt. Kacper Urbanski (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erik Janza.
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67'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Jayden Oosterwolde.
67'
Ball abgeblockt. Taofeek Ismaheel (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Talisca.
66'
Vorbeigeschossen. Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yvan Ikia Dimi nach einer Ecke.
64'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mert Günok.
64'
Ball pariert. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sondre Liseth.
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63'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Sondre Liseth kommt für Erik Prekop.
63'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Maksym Khlan kommt für Maximilian Dietz.
62'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu.
59'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Dietz.
58'
Foul von Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul).
58'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rafal Janicki.
54'
Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Yvan Ikia Dimi (KS Górnik Zabrze).
52'
Abseits KS Górnik Zabrze. Yvan Ikia Dimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukás Sadílek im Abseits.
51'
Fred (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze).
47'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Josema (KS Górnik Zabrze).
47'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
47'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Mason Greenwood kommt für Irfan Can Kahveci.
45'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Ismail Yüksek kommt für Marco Asensio.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Fenerbahçe Istanbul ist 1:1.
55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Fenerbahçe Istanbul ist 1:1. Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Erik Prekop.
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55'
Ball abgeblockt. Yvan Ikia Dimi (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erik Janza mit einer Flanke.
54'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mattéo Guendouzi.
53'
Ball pariert. Lukás Sadílek (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rafal Janicki.
53'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mert Günok.
53'
Ball abgeblockt. Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sácek.
51'
Foul von Fred (Fenerbahçe Istanbul).
51'
Lukás Sadílek (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mert Günok.
49'
Ball pariert. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
47'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
47'
Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Nathan Aké spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jayden Oosterwolde im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 10 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Taofeek Ismaheel (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yvan Ikia Dimi mit einem langen Ball.
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44'
Vorbeigeschossen. Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rafal Janicki.
41'
Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Foul von Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe Istanbul).
40'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Josema (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erik Janza.
38'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
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35'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Michal Sácek (KS Górnik Zabrze).
34'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci.
34'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Erik Janza (KS Górnik Zabrze).
31'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Mattéo Guendouzi.
29'
Ball pariert. Erik Janza (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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28'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) sieht eine Gelbe Karte.
28'
Foul von Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe Istanbul).
28'
Yvan Ikia Dimi (KS Górnik Zabrze) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen (Fenerbahçe Istanbul).
24'
Foul von Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
24'
Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Vorbeigeschossen. Fred (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marco Asensio.
21'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rafal Janicki.
20'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Nathan Aké spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Talisca im Abseits.
20'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen (Fenerbahçe Istanbul).
12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und Fenerbahçe Istanbul ist 0:1. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
11'
Lukás Sadílek (KS Górnik Zabrze) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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10'
VAR Entscheidung: Elfmeter Fenerbahçe Istanbul.
8'
Elfmeter für Fenerbahçe Istanbul. Milan Skriniar wurde im Strafraum gefoult.
8'
Lukás Sadílek verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
7'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rafal Janicki.
7'
Ball abgeblockt. Marco Asensio (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi.
6'
Vorbeigeschossen. Erik Janza (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
5'
Fred (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Lukás Sadílek (KS Górnik Zabrze).
3'
Foul von Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe Istanbul).
3'
Yvan Ikia Dimi (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Talisca.
1'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
1'
Taofeek Ismaheel (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen KS Górnik Zabrze und Fenerbahçe Istanbul.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.