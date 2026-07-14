Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 2:3.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 2:3.
122'
Filip Cvetkovski (Vardar Skopje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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120'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
113'
Nenad Mishkovski (Vardar Skopje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
111'
Wechsel Kuopion PS. Niilo Kujasalo kommt für Petteri Pennanen.
111'
Wechsel Kuopion PS. Joslyn Luyeye-Lutumba kommt für Bob Armah.
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105'
Wechsel Vardar Skopje. David Babunski kommt für Diego Castañeda.
110'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 2:3.
107'
Wechsel Kuopion PS. Arttu Lötjönen kommt für Tommi Jyry.
106'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 2:3. Piotr Parzyszek (Kuopion PS) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
102'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 1:3. Ian Puleio (Vardar Skopje) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Goran Zakaric.
100'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 1:2. Bob Armah (Kuopion PS) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Clinton Antwi.
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93'
Wechsel Vardar Skopje. Filip Cvetkovski kommt für Darko Velkovski.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 0:2.
103'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 0:2.
101'
Saku Savolainen (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
96'
Piotr Parzyszek (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
95'
Wechsel Vardar Skopje. Nenad Mishkovski kommt für Filip Najdovski.
91'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 0:2. Goran Zakaric (Vardar Skopje) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 10 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Ediz Spahiu (Vardar Skopje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Wechsel Vardar Skopje. Goran Zakaric kommt für Mihail Manevski.
74'
Wechsel Vardar Skopje. Ian Puleio kommt für Azer Omeragikj.
74'
Wechsel Vardar Skopje. Ediz Spahiu kommt für Miguel Pires.
59'
0 : 1
Pech für Kuopion PS - Eigentor von Saku Savolainen! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
58'
Wechsel Kuopion PS. Piotr Parzyszek kommt für Jaime Moreno.
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58'
Wechsel Kuopion PS. Saikou Touray kommt für Gustav Engvall.
45'
Wechsel Kuopion PS. Saku Savolainen kommt für Akseli Puukko.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Valentín Gasc (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Gerson Rodrigues (Vardar Skopje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Akseli Puukko (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kuopion PS und Vardar Skopje.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.