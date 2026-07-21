Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:4.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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85'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:4. Muhammed Cham (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Aleksandar Katai.
81'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Marko Arnautovic kommt für Mohamed Abu Fani.
76'
Wechsel Larne FC. Paul O'Neill kommt für Jordan McEneff.
76'
Wechsel Larne FC. Logan Wallace kommt für Ronan Doherty.
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73'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Aleksandar Katai kommt für Mirko Ivanic.
73'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Jay Enem kommt für Bruno Duarte.
73'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Muhammed Cham kommt für Vasilije Kostov.
67'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:3. Bruno Duarte (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Mohamed Abu Fani.
63'
Wechsel Larne FC. James Simpson kommt für Dylan Sloan.
55'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:2. Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Osman Bukari.
45'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Osman Bukari kommt für Loizos Loizou.
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45'
Wechsel Larne FC. Kevin O'Hara kommt für Matthew Lusty.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
34'
Matthew Lusty (Larne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Sean Graham (Larne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad ist 0:1. Bruno Duarte (Roter Stern Belgrad) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
20'
Seol Young-Woo (Roter Stern Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Larne FC und Roter Stern Belgrad.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.