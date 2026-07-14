Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Tre Fiori ist 2:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Tre Fiori ist 2:1.
90'
Gelb-Rote Karte für Tommaso Bernardi (Tre Fiori) für überhartes Einsteigen.
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90'
Giulio Ponticelli (Tre Fiori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Tommaso Bernardi (Tre Fiori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Wechsel Tre Fiori. Luca Censoni kommt für Romeo Bertani.
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83'
Wechsel Tre Fiori. Luca Terenzi kommt für Pietro Mengucci.
80'
Wechsel Larne FC. Paul O'Neill kommt für Matthew Lusty.
80'
Wechsel Larne FC. James Simpson kommt für Sean Graham.
76'
Wechsel Larne FC. Dylan Sloan kommt für Ronan Doherty.
72'
Wechsel Tre Fiori. Tommaso Bernardi kommt für Nico Manara.
69'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Tre Fiori ist 2:1. Dan Bent (Larne FC) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
67'
Nico Manara (Tre Fiori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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63'
Gelb-Rote Karte für Simone Rea (Tre Fiori) für überhartes Einsteigen.
59'
Wechsel Tre Fiori. Mohamed Ben Kacem kommt für Matteo Prandelli.
59'
Wechsel Tre Fiori. Giulio Ponticelli kommt für Alessandro D'Addario.
58'
Wechsel Larne FC. Kevin O'Hara kommt für Montel Gibson.
58'
Simone Rea (Tre Fiori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Wechsel Larne FC. Jordan McEneff kommt für Conor McKendry.
53'
Conor McKendry (Larne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Tom Syku (Tre Fiori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Tre Fiori ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
32'
Alessandro D'Addario (Tre Fiori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Tre Fiori ist 1:1. Matt Ridley (Larne FC) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ronan Doherty.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Tre Fiori ist 0:1. Pietro Mengucci (Tre Fiori) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Matteo Prandelli.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Larne FC und Tre Fiori.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.