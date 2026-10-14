Abseits FC Liverpool. Bradley Barcola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lewis Koumas im Abseits.
47'
Abseits FC Liverpool. Bradley Barcola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kostas Tsimikas im Abseits.
45'
Wechsel LASK. Florian Flecker kommt für Kasper Jørgensen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen LASK und FC Liverpool ist 0:3.
47'
Vorbeigeschossen. Trey Nyoni (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
46'
Rio Ngumoha (FC Liverpool) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Andrés Andrade (LASK).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Trey Nyoni.
45'
Vorbeigeschossen. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jeremie Frimpong mit einer Flanke.
43'
Kostas Tsimikas (FC Liverpool) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Samuel Adeniran (LASK).
42'
Vorbeigeschossen. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Krystof Danek.
41'
Abseits LASK. Lukas Jungwirth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Adeniran im Abseits.
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40'
Vorbeigeschossen. Kasper Jørgensen (LASK) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Krystof Danek mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Jacquet.
39'
Foul von Rio Ngumoha (FC Liverpool).
39'
Christoph Lang (LASK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und FC Liverpool ist 0:3. Bradley Barcola (FC Liverpool) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Florian Wirtz.
36'
Vorbeigeschossen. Christoph Lang (LASK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Alessandro Schöpf.
35'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Andrade.
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35'
Vorbeigeschossen. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rio Ngumoha nach einer Ecke.
35'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Alemão.
35'
Ball abgeblockt. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bradley Barcola.
33'
Vorbeigeschossen. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
33'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Melayro Bogarde.
33'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Gravenberch.
33'
Ryan Gravenberch (FC Liverpool) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel. Vorbereitet von Bradley Barcola.
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31'
Abseits FC Liverpool. Kostas Tsimikas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lewis Koumas im Abseits.
25'
Foul von Ryan Gravenberch (FC Liverpool).
25'
Melayro Bogarde (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und FC Liverpool ist 0:2. Bradley Barcola (FC Liverpool) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lewis Koumas.
24'
Ball abgeblockt. Lewis Koumas (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und FC Liverpool ist 0:1. Ronald Araujo (FC Liverpool) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kostas Tsimikas mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Alemão.
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21'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Alemão.
19'
Abseits FC Liverpool. Florian Wirtz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bradley Barcola im Abseits.
18'
Kostas Tsimikas (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Samuel Adeniran (LASK).
18'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kostas Tsimikas mit einer Flanke nach einer Ecke.
17'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Kasper Jørgensen.
13'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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11'
Ball pariert. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ronald Araujo.
11'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
11'
Vorbeigeschossen. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
10'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Andrade.
8'
Vorbeigeschossen. Kasper Jørgensen (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Melayro Bogarde nach einer Ecke.
7'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Jacquet.
6'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Andrade.
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6'
Vorbeigeschossen. Lewis Koumas (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jeremie Frimpong.
5'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Kostas Tsimikas.
5'
Ball abgeblockt. Krystof Danek (LASK) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yvan Dibango mit einer Flanke.
3'
Vorbeigeschossen. Jeremie Frimpong (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Florian Wirtz.
3'
Ryan Gravenberch (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Krystof Danek (LASK).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen LASK und FC Liverpool.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.