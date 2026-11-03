Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 4:0.
93'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Svetozar Markovic.
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91'
Sasa Kalajdzic (LASK) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,.
91'
Ball abgeblockt. Andrés Andrade (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Melayro Bogarde (LASK).
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89'
Alen Mustafic (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Abseits LASK. Alessandro Schöpf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yvan Dibango im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Christoph Lang (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
87'
Ball abgeblockt. Christoph Lang (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrés Andrade mit einem langen Ball.
87'
Ball pariert. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
86'
Foul von Daniel Elfadli (LASK).
86'
Alen Mustafic (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Abseits Slovan Bratislava. Tigran Barseghyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leo Hofstädter im Abseits.
83'
Ball abgeblockt. Sasa Kalajdzic (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christoph Lang.
82'
Ball pariert. Leo Hofstädter (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einem langen Ball.
81'
Foul von Sasa Kalajdzic (LASK).
81'
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel LASK. Alessandro Schöpf kommt für Sascha Horvath.
80'
Abseits LASK. Sascha Horvath spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kasper Jørgensen im Abseits.
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78'
Sasa Kalajdzic (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).
77'
Ball pariert. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
75'
Wechsel Slovan Bratislava. Peter Pokorny kommt für Cristian Martínez.
75'
Wechsel Slovan Bratislava. Tigran Barseghyan kommt für Andraz Sporar.
75'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Wechsel LASK. Christoph Lang kommt für Moses Usor aufgrund einer Verletzung.
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73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Moses Usor (LASK).
73'
Vorbeigeschossen. Sasa Kalajdzic (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Krystof Danek nach einem Konter.
71'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandar Popovic.
71'
Ball pariert. Sasa Kalajdzic (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Krystof Danek.
69'
Vorbeigeschossen. Sascha Horvath (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kasper Jørgensen.
68'
Ball pariert. Sasa Kalajdzic (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kasper Jørgensen.
67'
Ball abgeblockt. Melayro Bogarde (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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66'
Melayro Bogarde (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Nino Marcelli (Slovan Bratislava).
65'
Foul von Krystof Danek (LASK).
65'
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Handspiel von Moses Usor (LASK).
63'
Wechsel Slovan Bratislava. Leo Hofstädter kommt für Alexej Maros.
63'
Wechsel LASK. Sasa Kalajdzic kommt für Samuel Adeniran.
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63'
Wechsel LASK. Krystof Danek kommt für Robert Ljubicic.
63'
Wechsel LASK. Daniel Elfadli kommt für Xavier Mbuyamba.
62'
Ball pariert. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yvan Dibango mit einer Flanke.
59'
Ball abgeblockt. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sascha Horvath.
58'
Ball pariert. Alexej Maros (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alen Mustafic mit einem Steilpass.
57'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Sandro Cruz.
57'
Ball abgeblockt. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke.
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56'
Vorbeigeschossen. Robert Ljubicic (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Melayro Bogarde mit einem Steilpass.
54'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).
53'
Ball abgeblockt. Xavier Mbuyamba (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Ball abgeblockt. Andrés Andrade (LASK) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Adeniran mit dem Kopf.
52'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Kozlovsky.
50'
Samuel Adeniran (LASK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).
48'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 4:0. Samuel Adeniran (LASK) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Sascha Horvath nach einem Konter.
45'
Wechsel Slovan Bratislava. Sandro Cruz kommt für Kevin Wimmer.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 3:0.
48'
Abseits LASK. Robert Ljubicic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Adeniran im Abseits.
47'
Handspiel von Andraz Sporar (Slovan Bratislava).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ecke Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Andrade.
44'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 3:0. Robert Ljubicic (LASK) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einer Ecke.
44'
Ball abgeblockt. Robert Ljubicic (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alemão.
44'
Ball abgeblockt. Alemão (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Vorbeigeschossen. Alemão (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke nach einer Ecke.
43'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von César Blackman.
41'
Ball pariert. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nino Marcelli.
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37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 2:0. Kasper Jørgensen (LASK) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten rechts.
36'
Wechsel Slovan Bratislava. Nino Marcelli kommt für Suleiman Camara aufgrund einer Verletzung.
36'
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Robert Ljubicic (LASK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).
35'
Yvan Dibango (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Alexej Maros (Slovan Bratislava).
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34'
Vorbeigeschossen. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Melayro Bogarde.
33'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Suleiman Camara (Slovan Bratislava).
30'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von César Blackman.
29'
Das Spiel läuft wieder.
28'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samuel Kozlovsky (Slovan Bratislava).
27'
Vorbeigeschossen. Yvan Dibango (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robert Ljubicic nach einem Konter.
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25'
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Melayro Bogarde (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Cristian Martínez (Slovan Bratislava).
24'
Ball abgeblockt. Robert Ljubicic (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
Vorbeigeschossen. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen LASK und Slovan Bratislava ist 1:0. Kasper Jørgensen (LASK) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Moses Usor mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandar Popovic.
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19'
Ball pariert. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Jungwirth mit einem langen Ball.
17'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandar Popovic.
17'
Ball pariert. Andrés Andrade (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
15'
Xavier Mbuyamba (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Suleiman Camara (Slovan Bratislava).
14'
Vorbeigeschossen. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrés Andrade mit einem langen Ball nach einem Konter.
10'
Abseits LASK. Sascha Horvath spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alemão im Abseits.
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9'
Robert Ljubicic (LASK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Alen Mustafic (Slovan Bratislava).
4'
Abseits LASK. Robert Ljubicic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moses Usor im Abseits.
4'
Ecke Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Mbuyamba.
2'
Vorbeigeschossen. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Alexej Maros mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen LASK und Slovan Bratislava.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.