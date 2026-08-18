Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Levski Sofia und AEK Athen ist 0:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Levski Sofia und AEK Athen ist 0:0.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Hevertton Santos (Levski Sofia).
90'
Petros Mantalos (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Álex Centelles (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Oleksandr Zubkov (AEK Athen).
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89'
Wechsel Levski Sofia. Stivan Stoyanchov kommt für Maicon.
88'
Wechsel Levski Sofia. Hevertton Santos kommt für Aldair.
88'
Aldair (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
87'
Asen Mitkov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
85'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
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85'
Harold Moukoudi (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Abseits AEK Athen. Razvan Marin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Barnabás Varga im Abseits.
84'
Foul von Mazire Soula (Levski Sofia).
84'
Petros Mantalos (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Barnabás Varga (AEK Athen).
81'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
81'
Wechsel AEK Athen. Mijat Gacinovic kommt für Aboubakary Koïta.
81'
Wechsel AEK Athen. Oleksandr Zubkov kommt für Zine.
80'
Vorbeigeschossen. Álex Centelles (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
80'
Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Filipe Relvas (AEK Athen).
79'
Wechsel Levski Sofia. Mazire Soula kommt für Everton Bala.
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79'
Wechsel Levski Sofia. Asen Mitkov kommt für Reinaldo.
78'
Foul von Aldair (Levski Sofia).
78'
Petros Mantalos (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Reinaldo (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Stavros Pilios (AEK Athen).
76'
Vorbeigeschossen. Barnabás Varga (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
75'
Vorbeigeschossen. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mehdi El Moubarik mit einem langen Ball.
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73'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Petros Mantalos.
70'
Maicon (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
68'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Petros Mantalos (AEK Athen).
67'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Armstrong Oko-Flex.
66'
Maicon (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
65'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Barnabás Varga.
61'
Vorbeigeschossen. Filipe Relvas (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
60'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
60'
Ball abgeblockt. Zine (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Ball pariert. Zine (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Razvan Marin.
57'
Wechsel AEK Athen. Petros Mantalos kommt für Lovro Majer.
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57'
Wechsel AEK Athen. Barnabás Varga kommt für Luka Jovic.
56'
Ball pariert. Kristian Dimitrov (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
55'
Ball abgeblockt. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Serginho.
55'
Vorbeigeschossen. Serginho (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Armstrong Oko-Flex.
54'
Ball pariert. Maicon (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Svetoslav Vutsov.
54'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Jovic.
53'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Aboubakary Koïta.
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50'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen (Levski Sofia).
49'
Ball abgeblockt. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maicon.
47'
Vorbeigeschossen. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Armstrong Oko-Flex mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Levski Sofia und AEK Athen ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stavros Pilios.
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43'
Vorbeigeschossen. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
41'
Foul von Aldair (Levski Sofia).
41'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Serafimov.
38'
Ball pariert. Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
38'
Ball abgeblockt. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Armstrong Oko-Flex.
37'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
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37'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Luka Jovic (AEK Athen).
35'
Kristian Dimitrov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Zine (AEK Athen).
33'
Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
32'
Vorbeigeschossen. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lovro Majer mit einer Flanke.
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31'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Serafimov.
29'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Strakosha.
29'
Vorbeigeschossen. Nikola Serafimov (Levski Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Serginho mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
28'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
28'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
26'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).
25'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
24'
Everton Bala (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Luka Jovic (AEK Athen) trifft die Latte mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Lovro Majer mit einem Steilpass.
17'
Vorbeigeschossen. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Álex Centelles mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
17'
Aldair (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Luka Jovic (AEK Athen).
9'
Zine (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Nikola Serafimov (Levski Sofia).
5'
Vorbeigeschossen. Serginho (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aldair.
1'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Reinaldo (Levski Sofia).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Levski Sofia und AEK Athen.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.