Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 3:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 3:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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79'
Wechsel Lincoln Red Imps. Nico Pinto kommt für Toni García.
79'
Wechsel Lincoln Red Imps. Rubén García kommt für Facundo Álvarez.
76'
Wechsel Lincoln Red Imps. Ethan Jolley kommt für Julliani Eersteling.
75'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Mamadou Diaby kommt für Maurizio Pochettino.
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75'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Dacu kommt für Antonio Otegui.
72'
Anwar Hernández (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 3:1. Facundo Álvarez (Lincoln Red Imps) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kike Gómez.
63'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. David López kommt für Pablo Molina.
63'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Toni Paredes kommt für Borja Arellano.
59'
Wechsel Lincoln Red Imps. Kike Gómez kommt für Manuel Toledano.
59'
Wechsel Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi kommt für Álex Mula.
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58'
Mandi (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Juan Cámara kommt für Faysal Chouaib.
57'
Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 2:1.
47'
2 : 1
Pech für Lincoln Red Imps - Eigentor von Christian Rutjens! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 2:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
31'
Lee Casciaro (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte.
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26'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 2:0. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nano.
16'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes ist 1:0. Nano (Lincoln Red Imps) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lincoln Red Imps und Inter Club d'Escaldes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.