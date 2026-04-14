Dembélé-Doppelpack: PSG schlägt Liverpool auch an der Anfield Road

Ousmane Dembélé traf doppelt für PSG. Getty Images

Die Szene des Spiels

In der 72. Minute zieht Dembélé Liverpool den Stecker. Barcola findet auf der linken Seite etwas Raum, spielt zu Kvaratskhelia, der den Ball direkt weiter in den Rückraum zu Dembélé gibt. Der Weltfussballer täuscht einen Rechtsschuss an, lässt Mac Allister ins Leere laufen und zirkelt den Ball aus zentralen 18 Metern präzise mit dem linken Innenrist ins linke untere Eck. Mit dem Tor besiegelt PSG den 2:0-Sieg, der nach dem 2:0 im Hinspiel locker für den Einzug in den Halbfinal reicht.

Die Schlüsselfigur

Ousmane Dembélé. Sein Tor zum 1:0 alleine ist das Eintrittsgeld wert. In Der Nachspielzeit doppelt der Franzose dann noch mit seinem zweiten Tor nach, als er eine Vorlage Barcolas locker einschiebt

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit war PSG klar Spielbestimmend, aber noch ohne Glück im Abschluss. Nach der Pause wird dann Liverpool klar stärker, ehe Dembélés Tor die Spannung im Spiel killt.

Das Tribünengezwitscher

Die Delegation von Paris Saint-Germain gedachte am Montag (13.) des ehemaligen Liverpool-Stürmers Diogo Jota, seines Bruders André Silva und der Opfer der Hillsborough-Tragödie im Vorfeld des entscheidenden Champions-League-Spiels gegen Liverpool. Unter der Leitung von Präsident Nasser Al-Khelaïfi besuchte PSG die in Anfield errichtete Gedenkstätte, um ihr Beileid auszusprechen.

So gehts weiter

Im Halbfinal trifft PSG auf den Sieger des Duells Bayern München/Real Madrid