Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 5:1.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 5:1.
92'
Vorbeigeschossen. Milán Vitális (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stavros Pilios.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Milán Vitális (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
89'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Phil Foden.
88'
Vorbeigeschossen. Mijat Gacinovic (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
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87'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
85'
Allan (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
84'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Phil Foden.
83'
Wechsel AEK Athen. Milán Vitális kommt für Luka Jovic.
83'
Wechsel AEK Athen. Mijat Gacinovic kommt für Kervin Arriaga.
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83'
Wechsel Manchester City. Kaden Braithwaite kommt für Rúben Dias.
82'
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
81'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
81'
Ball abgeblockt. Lovro Majer (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kervin Arriaga.
79'
Handspiel von Lazaros Rota (AEK Athen).
76'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 5:1. Phil Foden (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Ryan McAidoo.
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74'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Gianluigi Donnarumma.
74'
Ball pariert. Zine (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Aboubakary Koïta mit einem Steilpass.
73'
Ball pariert. Oleksandr Zubkov (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
73'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Wechsel Manchester City. Rayan Aït-Nouri kommt für Enzo Fernández.
72'
Wechsel Manchester City. Vitor Reis kommt für Josko Gvardiol.
69'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
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69'
Lovro Majer (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Oleksandr Zubkov (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Zine nach einem Konter.
67'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Lazaros Rota.
65'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 4:1. Phil Foden (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Rico Lewis.
63'
Wechsel AEK Athen. Oleksandr Zubkov kommt für João Mário.
63'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Stavros Pilios.
62'
Wechsel Manchester City. Ryan McAidoo kommt für Floyd Samba.
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62'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von João Mário (AEK Athen).
61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josko Gvardiol (Manchester City).
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lovro Majer (AEK Athen).
59'
Josko Gvardiol (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
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59'
Lovro Majer (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
58'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 3:1. Rayan Cherki (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Phil Foden.
54'
Vorbeigeschossen. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
54'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rico Lewis.
52'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 2:1. Stavros Pilios (AEK Athen) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Zine nach einem Konter.
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51'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
51'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Harold Moukoudi.
48'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Cherki.
47'
Rico Lewis (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von João Mário (AEK Athen).
45'
Wechsel AEK Athen. Zine kommt für Barnabás Varga.
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45'
Wechsel AEK Athen. Aboubakary Koïta kommt für Razvan Marin.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 2:0.
46'
Abseits AEK Athen. Lovro Majer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lazaros Rota im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
45'
Foul von Allan (Manchester City).
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45'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von João Mário (AEK Athen).
41'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Harold Moukoudi.
40'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von João Mário (AEK Athen).
38'
Ball pariert. Allan (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rayan Cherki.
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38'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Brignoli.
38'
Ball pariert. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández.
34'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 2:0. Phil Foden (Manchester City) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben rechts. Vorbereitet von Rico Lewis.
30'
Ball abgeblockt. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdukodir Khusanov.
30'
Vorbeigeschossen. Rúben Dias (Manchester City) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Phil Foden mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Stavros Pilios.
30'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rico Lewis.
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23'
Allan (Manchester City) trifft die Latte mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Rayan Cherki.
20'
Ball abgeblockt. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Filipe Relvas.
18'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und AEK Athen ist 1:0. Elliot Anderson (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte nach einer Standardsituation.
12'
Enzo Fernández (Manchester City) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
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11'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
11'
Floyd Samba (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Kervin Arriaga.
5'
Vorbeigeschossen. Kervin Arriaga (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
2'
Ball abgeblockt. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Jovic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester City und AEK Athen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.