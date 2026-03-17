Champions League: Real, Arsenal und PSG ziehen ins Viertelfinal ein

City – Real Madrid

Nach 22 Minuten kann Manchester City seine sieben Sachen praktisch schon zusammen packen. Vinicius Junior verwandelt auswärts im Etihad Stadium einen Elfmeter, den City-Captain Bernardo Silva mit einem absichtlichen Handspiels verursacht hatte. Obendrauf gibts für Silva auch noch die Rote Karte. Bedeutet für City: Im Gesamtscore 0:4 hinten und ein Mann weniger auf dem Rasen. Die «Skyblues» rennen in der Folge zwar aufopfernd an, bringen allerdings nicht mehr als ein Tor und einige Top-Chancen zustande. So schoss Vini in der Nachspielzeit noch das 2:1 für Real.

Real Madrid geht aus diesem Gipfeltreffen somit als Sieger hervor und trifft im Viertelfinal der Champions League nun auf den nächsten ganz dicken Brocken. Da warten wohl die Bayern, Topfavorit auf den Titel. Im Hinspiel hatten die Münchner Atalanta 1:6 bezwungen.

Vinicius traf vom Punkt und aus dem Spiel. Nick Potts/PA Wire/dpa

Chelsea - PSG

Leichte Hoffnungen nahm Chelsea in das Rückspiel gegen PSG mit. Doch nach sechs Minuten ist die Hoffnung bereits Geschichte. Nach einem katastrophalen Abwehrbock macht Khvicha Kvaratskhelia den Deckel drauf. Chelsea brauchte für eine Verlängerung dann schon vier Treffer. Doch statt eines Tores für Chelsea legt PSG noch zwei weitere nach. Die Tore von Barcola (14.) und Mayulu (62.) sind wie Gemälde. PSG wird nun im Viertelfinal auf Galatasaray oder Liverpool treffen.

Chelsea konnte PSG nicht stoppen. Getty Images

Arsenal - Leverkusen

Von Beginn an spielen die Hausherren Leverkusen an die Wand. Einzig Bayer-Keeper Blaswich verhindert mit Glanzparaden den frühen Rückstand der Werkself. So kann man länger an ein Weiterkommen glauben, schliesslich endete das Rückspiel 1:1. Doch ein Traumtor von Eze bringt die Gunners in der 36. Minute auf Viertelfinal-Kurs. Da ist selbst der starke Keeper der Gäste machtlos. Ein überlegter Abschluss von Rice in der 63. Minute sorgt dann für eine klare Angelegenheit. Arsenal spielt im Viertelfinal nun gegen Sporting Lissabon.