Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 2:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 2:2.
92'
Vorbeigeschossen. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jérémy Doku nach einer Ecke.
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91'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Giovane.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Frank Anguissa (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
89'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Doku.
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87'
Foul von Matheus Nunes (Manchester City).
87'
Noa Lang (SSC Neapel) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 2:2. Rayan Cherki (Manchester City) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten links. Vorbereitet von Iliman Ndiaye.
85'
Nico O'Reilly (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Giovane (SSC Neapel).
84'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
84'
Sam Beukema (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei.
83'
Ball pariert. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
82'
Marc Guéhi (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Foul von Marc Guéhi (Manchester City).
81'
Noa Lang (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Josko Gvardiol (Manchester City) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Rayan Cherki mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Noa Lang.
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81'
Ball abgeblockt. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayyoub Bouaddi.
78'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Leonardo Spinazzola.
76'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 1:2. Noa Lang (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Leonardo Spinazzola mit einer Flanke.
75'
Wechsel SSC Neapel. Frank Anguissa kommt für Kevin De Bruyne.
75'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Rasmus Højlund.
74'
Ball pariert. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elliot Anderson.
72'
Ball abgeblockt. Matheus Nunes (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico O'Reilly.
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69'
Vorbeigeschossen. Matheus Nunes (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jérémy Doku.
67'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 1:1. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jérémy Doku nach einer Ecke.
66'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Leonardo Spinazzola.
66'
Ball pariert. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jérémy Doku mit einem Steilpass.
63'
Wechsel Manchester City. Iliman Ndiaye kommt für Enzo Fernández.
59'
Foul von Nico O'Reilly (Manchester City).
59'
Matteo Politano (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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55'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 0:1. Rasmus Højlund (SSC Neapel) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Billy Gilmour mit einem Steilpass.
55'
Wechsel Manchester City. Jérémy Doku kommt für Allan.
55'
Abseits SSC Neapel. Scott McTominay spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noa Lang im Abseits.
55'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
52'
Allan (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Sam Beukema (SSC Neapel).
50'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Højlund.
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50'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández.
49'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Scott McTominay (SSC Neapel).
47'
Allan (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Leonardo Spinazzola (SSC Neapel).
47'
Foul von Allan (Manchester City).
47'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und SSC Neapel ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Amir Rrahmani.
44'
Ball pariert. Sam Beukema (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
43'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Marc Guéhi.
41'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
41'
Matteo Politano (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Billy Gilmour (SSC Neapel).
40'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rayan Cherki mit einer Flanke.
39'
Abseits SSC Neapel. Matteo Politano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Scott McTominay im Abseits.
38'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
38'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
35'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Sam Beukema.
30'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
27'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Scott McTominay.
26'
Foul von Ayyoub Bouaddi (Manchester City).
26'
Mathías Olivera (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
21'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Noa Lang (SSC Neapel).
19'
Ball abgeblockt. Allan (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josko Gvardiol.
19'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
19'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
10'
Vorbeigeschossen. Nico O'Reilly (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matheus Nunes mit einer Flanke.
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8'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Ayyoub Bouaddi.
8'
Ball abgeblockt. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathías Olivera.
7'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
6'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
6'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elliot Anderson.
5'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
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2'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Scott McTominay (SSC Neapel).
1'
Ball pariert. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester City und SSC Neapel.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.