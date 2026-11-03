Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 3:2.
95'
Foul von Kobbie Mainoo (Manchester United).
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95'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Abseits AS Rom. Bryan Cristante spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
92'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
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91'
Gelb-Rote Karte für Matheus Cunha (Manchester United) für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
91'
Leonardo Balerdi (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
88'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Bruno Fernandes.
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88'
Wechsel Manchester United. Matthijs de Ligt kommt für Harry Maguire aufgrund einer Verletzung.
87'
Matheus Cunha (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
86'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 3:2. Matheus Cunha (Manchester United) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Shea Lacey.
85'
Foul von Harry Maguire (Manchester United).
85'
Santiago Castro (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 2:2. Matheus Cunha (Manchester United) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
81'
Foul von Youri Tielemans (Manchester United).
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81'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Handspiel von Bryan Mbeumo (Manchester United).
78'
Harry Maguire (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Foul von Harry Maguire (Manchester United).
78'
Santiago Castro (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel AS Rom. Santiago Castro kommt für Donyell Malen.
78'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
77'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kobbie Mainoo.
76'
Ball pariert. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem langen Ball.
76'
Wechsel AS Rom. Evan Ndicka kommt für Mario Hermoso.
75'
Wechsel AS Rom. Daniele Ghilardi kommt für Gianluca Mancini.
75'
Wechsel Manchester United. Shea Lacey kommt für Amad Diallo.
75'
Wechsel Manchester United. Lisandro Martínez kommt für Ayden Heaven.
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75'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
70'
Ayden Heaven (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Foul von Ayden Heaven (Manchester United).
70'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Bryan Cristante.
67'
Ball abgeblockt. Diogo Dalot (Manchester United) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Maguire mit dem Kopf.
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66'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
66'
Ball abgeblockt. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einer Flanke.
66'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Leonardo Balerdi.
64'
Ball abgeblockt. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
63'
Vorbeigeschossen. Diogo Dalot (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
62'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
62'
Marten de Roon (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Bryan Mbeumo (Manchester United) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Matheus Cunha mit einem Steilpass nach einem Konter.
58'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 1:2. Bruno Fernandes (Manchester United) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
58'
VAR Entscheidung: Andere Entscheidung nicht bestätigt.
55'
Elfmeter für Manchester United. Matheus Cunha wurde im Strafraum gefoult.
55'
Gianluca Mancini verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
51'
Wechsel Manchester United. Youri Tielemans kommt für Carlos Baleba aufgrund einer Verletzung.
48'
Das Spiel läuft wieder.
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46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carlos Baleba (Manchester United).
45'
Wechsel AS Rom. Niccolò Pisilli kommt für Rodrigo Mora.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 0:2.
47'
Matías Soulé (AS Rom) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
46'
Ball pariert. Kobbie Mainoo (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
46'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bryan Cristante mit dem Kopf.
44'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carlos Baleba.
43'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
42'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Donyell Malen (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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42'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Donyell Malen (AS Rom).
40'
Ball pariert. Leonardo Balerdi (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Mora mit einer Flanke.
39'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Leny Yoro.
36'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
36'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Emanuele Lulli (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
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35'
Handspiel von Emanuele Lulli (AS Rom).
29'
Vorbeigeschossen. Marten de Roon (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
27'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
27'
Gianluca Mancini (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Carlos Baleba (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matheus Cunha.
24'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Amad Diallo (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Wesley (AS Rom).
23'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
22'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
22'
Emanuele Lulli (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Wechsel AS Rom. Emanuele Lulli kommt für Devyne Rensch aufgrund einer Verletzung.
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20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Devyne Rensch (AS Rom).
20'
Bruno Fernandes (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte.
20'
Matías Soulé (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte.
17'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 0:2. Donyell Malen (AS Rom) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
16'
Ayden Heaven verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
16'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
14'
Abseits Manchester United. Kobbie Mainoo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Diogo Dalot im Abseits.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und AS Rom ist 0:1. Matías Soulé (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Rodrigo Mora mit einem langen Ball.
10'
Kobbie Mainoo (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
1'
Abseits AS Rom. Bryan Cristante spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Devyne Rensch im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester United und AS Rom.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.