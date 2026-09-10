Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 4:0.
93'
Ball abgeblockt. Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Lepinjica.
Werbung
92'
Ball abgeblockt. Joy-Lance Mickels (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdulla Xaybulayev.
91'
Orphé Mbina (Sabah FK) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Joy-Lance Mickels mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
89'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
89'
Vorbeigeschossen. Abdulla Xaybulayev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke.
88'
Harry Amass (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Júnior Almeida (Sabah FK).
86'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einem langen Ball nach einem Konter.
85'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
Werbung
85'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
79'
Noussair Mazraoui (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Joy-Lance Mickels (Sabah FK).
77'
Handspiel von Bruno Fernandes (Manchester United).
76'
Joshua Zirkzee (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Aden McCarthy (Sabah FK).
Werbung
75'
Wechsel Sabah FK. Júnior Almeida kommt für Akim Zedadka.
75'
Wechsel Sabah FK. Du Queiroz kommt für Veljko Simic.
75'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
75'
Vorbeigeschossen. Leny Yoro (Manchester United) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Shea Lacey mit dem Kopf nach einer Ecke.
74'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Akim Zedadka.
74'
Ball abgeblockt. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Amass.
Werbung
73'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
72'
Wechsel Manchester United. Shea Lacey kommt für Bryan Mbeumo.
72'
Wechsel Manchester United. Harry Amass kommt für Patrick Dorgu.
71'
Wechsel Sabah FK. Abdulla Xaybulayev kommt für Umarali Rakhmonaliev.
71'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
71'
Orphé Mbina (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
70'
Mason Mount (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah FK).
68'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 4:0. Lisandro Martínez (Manchester United) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Standardsituation.
68'
Ball abgeblockt. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem Steilpass.
67'
Ivan Lepinjica (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Mason Mount (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah FK).
Werbung
66'
Ball pariert. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matheus Cunha.
64'
Patrick Dorgu (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Veljko Simic (Sabah FK).
64'
Wechsel Manchester United. Andrey Santos kommt für Kobbie Mainoo.
64'
Wechsel Manchester United. Joshua Zirkzee kommt für Benjamin Sesko.
63'
Vorbeigeschossen. Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
63'
Wechsel Sabah FK. Aleksey Isayev kommt für Kaheem Parris.
Werbung
62'
Patrick Dorgu (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Patrick Dorgu (Manchester United).
62'
Kaheem Parris (Sabah FK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball pariert. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mason Mount.
61'
Ball pariert. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
58'
Vorbeigeschossen. Noussair Mazraoui (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
54'
Ball abgeblockt. Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
53'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Kaheem Parris (Sabah FK).
47'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
47'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Leny Yoro (Manchester United).
47'
Joy-Lance Mickels (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Sabah FK. Orphé Mbina kommt für Christian Nwachukwu.
Werbung
45'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Youri Tielemans.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 3:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 3:0. Benjamin Sesko (Manchester United) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Bryan Mbeumo mit einem Steilpass.
42'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 2:0. Bruno Fernandes (Manchester United) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Youri Tielemans.
41'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Akim Zedadka.
41'
Ball abgeblockt. Patrick Dorgu (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
Werbung
40'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
36'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah FK) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kaheem Parris.
33'
Vorbeigeschossen. Benjamin Sesko (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Patrick Dorgu mit einer Flanke.
32'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Lisandro Martínez.
32'
Ball abgeblockt. Kaheem Parris (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
31'
Ball abgeblockt. Patrick Dorgu (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball abgeblockt. Ivan Lepinjica (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
27'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und Sabah FK ist 1:0. Matheus Cunha (Manchester United) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Patrick Dorgu mit einer Flanke.
25'
Ball pariert. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youri Tielemans.
24'
Foul von Leny Yoro (Manchester United).
24'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrick Dorgu.
23'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Tymoteusz Puchacz.
19'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Lepinjica.
Werbung
16'
Foul von Noussair Mazraoui (Manchester United).
16'
Joy-Lance Mickels (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
15'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Handspiel von Patrick Dorgu (Manchester United).
13'
Patrick Dorgu (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Kaheem Parris (Sabah FK).
Werbung
12'
Foul von Benjamin Sesko (Manchester United).
12'
Aden McCarthy (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Tymoteusz Puchacz.
11'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Aden McCarthy.
10'
Vorbeigeschossen. Noussair Mazraoui (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
10'
Ball abgeblockt. Noussair Mazraoui (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kobbie Mainoo.
9'
Ball abgeblockt. Noussair Mazraoui (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
8'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Stas Pokatilov.
8'
Ball pariert. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Noussair Mazraoui.
7'
Ball abgeblockt. Christian Nwachukwu (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Kobbie Mainoo.
5'
Foul von Benjamin Sesko (Manchester United).
5'
Ivan Lepinjica (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Noussair Mazraoui (Manchester United).
Werbung
4'
Joy-Lance Mickels (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester United und Sabah FK.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.