Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps ist 3:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps ist 3:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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80'
Wechsel Lincoln Red Imps. Nico Pinto kommt für Mandi.
77'
Wechsel Mjällby. Olle Lindberg kommt für Elliot Stroud.
77'
Wechsel Mjällby. Ali Youssef kommt für Jacob Bergström.
72'
Wechsel Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez kommt für Manuel Toledano.
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69'
Wechsel Mjällby. Teo Helge kommt für Viktor Gustafson.
66'
Elfmeter pariert! Áki Samuelsen (Mjällby) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Wechsel Mjällby. Abdoulie Manneh kommt für Jeppe Kjær.
62'
Wechsel Mjällby. Abdullah Iqbal kommt für Ludvig Svanberg.
62'
Wechsel Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi kommt für Kike Gómez.
61'
Wechsel Lincoln Red Imps. Álex Mula kommt für Toni García.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps ist 3:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Mandi (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Ludvig Svanberg (Mjällby) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps ist 3:0. Jacob Bergström (Mjällby) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Villiam Granath.
24'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps ist 2:0. Áki Samuelsen (Mjällby) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jesper Gustavsson.
18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps ist 1:0. Áki Samuelsen (Mjällby) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Mjällby und Lincoln Red Imps.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.