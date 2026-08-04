Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava ist 1:2.
94'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava ist 1:2. Manasse Kianga (SK Slovan Bratislava) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Suleiman Camara.
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90'
Wechsel Mjällby. Olle Lindberg kommt für Áki Samuelsen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Jesper Gustavsson (Mjällby) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Wechsel Mjällby. Max Nielsen kommt für Villiam Granath.
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81'
Wechsel Mjällby. Romeo Leandersson kommt für Viktor Gustafson.
79'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Manasse Kianga kommt für Mykola Kuharevich.
79'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Rahim Ibrahim kommt für Cristian Martínez.
78'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava ist 1:1. Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Mykola Kuharevich.
70'
Wechsel Mjällby. Abdoulie Manneh kommt für Jeppe Kjær.
70'
Wechsel Mjällby. Ali Youssef kommt für Jacob Bergström.
66'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Alen Mustafic kommt für Artur Gajdos.
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66'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Suleiman Camara kommt für Alexej Maros.
61'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava ist 1:0. Elliot Stroud (Mjällby) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
52'
Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava ist 0:0.
41'
Áki Samuelsen (Mjällby) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Mjällby und SK Slovan Bratislava.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.