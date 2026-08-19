Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 1:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 1:3.
94'
Vorbeigeschossen. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jamiro Monteiro.
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93'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt).
92'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Joel Mvuka kommt für Sondre Auklend.
92'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Villads Nielsen kommt für Sondre Fet.
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91'
Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Foul von Almugera Kabar (NEC Nijmegen).
91'
Joshua Kitolano (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Clement Bischoff.
89'
Adam Tahaui (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Isak Määttä (FK Bodø/Glimt).
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88'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Sjøvold.
88'
Ball abgeblockt. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dusan Tadic mit einer Flanke.
87'
Kevin Kers (NEC Nijmegen) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Clement Bischoff mit einer Flanke.
85'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 1:3. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Dusan Tadic.
85'
Vorbeigeschossen. Dusan Tadic (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Tahaui mit einer Flanke.
82'
Wechsel NEC Nijmegen. Kevin Kers kommt für Tjaronn Chery.
82'
Wechsel NEC Nijmegen. Almugera Kabar kommt für Deveron Fonville aufgrund einer Verletzung.
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82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
80'
Vorbeigeschossen. Kaj Sierhuis (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Tahaui mit einer Flanke.
79'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Sondre Auklend.
77'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
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76'
Ball pariert. Kaj Sierhuis (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dusan Tadic.
76'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Joshua Kitolano kommt für Ole Didrik Blomberg aufgrund einer Verletzung.
76'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Isak Määttä kommt für Fredrik Bjørkan.
73'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
72'
Ball abgeblockt. Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Clement Bischoff.
71'
Foul von Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen).
71'
Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Ball abgeblockt. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg.
68'
Wechsel NEC Nijmegen. Adam Tahaui kommt für Emre Mor.
68'
Wechsel NEC Nijmegen. Jamiro Monteiro kommt für Bryan Linssen.
68'
Wechsel NEC Nijmegen. Kaj Sierhuis kommt für Brayann Pereira.
64'
Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt).
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62'
Tobias Storm (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
61'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt).
59'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Ola Brynhildsen kommt für Jens Petter Hauge.
58'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Haitam Aleesami.
57'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Clement Bischoff mit einer Flanke.
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54'
Ball pariert. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Dusan Tadic.
50'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 0:3. Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Patrick Berg mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Brayann Pereira.
49'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt).
48'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt).
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47'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits FK Bodø/Glimt. Odin Bjørtuft spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andreas Helmersen im Abseits.
44'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 0:2. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
43'
Tobias Storm (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Tobias Storm verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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42'
Elfmeter für FK Bodø/Glimt. Ole Didrik Blomberg wurde im Strafraum gefoult.
40'
Ball abgeblockt. Emre Mor (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brayann Pereira.
40'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
38'
Vorbeigeschossen. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
34'
Ball abgeblockt. Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einer Flanke.
33'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Odin Bjørtuft.
33'
Ball abgeblockt. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einer Flanke.
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31'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dusan Tadic.
30'
Vorbeigeschossen. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Vorbeigeschossen. Deveron Fonville (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
29'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Haitam Aleesami.
26'
Foul von Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt).
26'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt ist 0:1. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Jens Petter Hauge nach einem Konter.
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22'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Nikita Haikin.
22'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
18'
Foul von Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt).
18'
Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Gonzalo Crettaz.
17'
Ball pariert. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg.
15'
Handspiel von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
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15'
Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
14'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Bjørkan.
11'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FK Bodø/Glimt.
11'
Handspiel von Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt).
10'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
8'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
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8'
Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic.
5'
Foul von Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
5'
Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt).
1'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
1'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
1'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NEC Nijmegen und FK Bodø/Glimt.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.