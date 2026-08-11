Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 2:1.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 2:1.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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117'
Abseits Olympiakos Piräus. Bruno Onyemaechi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayoub El Kaabi im Abseits.
117'
Ball abgeblockt. Chiquinho (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoub El Kaabi.
115'
Foul von Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen).
115'
Lorenzo Scipioni (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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111'
Lorenzo Scipioni (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte.
111'
Kevin Kers (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
111'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
109'
Vorbeigeschossen. Kevin Kers (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tjaronn Chery nach einem Konter.
107'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic.
105'
Wechsel NEC Nijmegen. Jamiro Monteiro kommt für Bryan Linssen.
105'
Wechsel NEC Nijmegen. Bram Nuytinck kommt für Noé Lebreton.
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105'
Wechsel NEC Nijmegen. Kevin Kers kommt für Emre Mor.
108'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 2:1.
107'
Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
107'
Foul von Zinedin Smajlovic (Olympiakos Piräus).
106'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
106'
Rodinei (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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105'
Ball abgeblockt. Lorenzo Scipioni (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoub El Kaabi.
105'
Ball pariert. Kaj Sierhuis (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
103'
Wechsel Olympiakos Piräus. Chiquinho kommt für Christos Mouzakitis.
103'
Wechsel Olympiakos Piräus. Zinedin Smajlovic kommt für Panagiotis Retsos.
102'
Emre Mor (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
102'
Foul von Lorenzo Scipioni (Olympiakos Piräus).
98'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Scipioni (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ayoub El Kaabi mit dem Kopf nach einer Ecke.
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98'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Storm.
98'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Santiago Hezze mit einer Flanke.
95'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 2:1. Emre Mor (NEC Nijmegen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kaj Sierhuis.
95'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dusan Tadic.
94'
Vorbeigeschossen. Joel Roca (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ayoub El Kaabi.
93'
Vorbeigeschossen. Emre Mor (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dusan Tadic.
93'
Handspiel von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
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Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 1:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 1:1.
94'
VAR Entscheidung: Kein Tor NEC Nijmegen 1-1 Olympiakos Piräus.
94'
Kaj Sierhuis (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
93'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Kaj Sierhuis (NEC Nijmegen) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
92'
Abseits NEC Nijmegen. Darko Nejasmic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emre Mor im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Handspiel von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
89'
Vorbeigeschossen. Joel Roca (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Standardsituation.
88'
Wechsel NEC Nijmegen. Kaj Sierhuis kommt für Clement Bischoff.
88'
Brayann Pereira (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Brayann Pereira (NEC Nijmegen).
88'
Joel Roca (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball abgeblockt. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dusan Tadic.
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83'
Brayann Pereira (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Joel Roca (Olympiakos Piräus).
82'
Ball abgeblockt. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Linssen.
81'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dusan Tadic mit einer Flanke.
80'
Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus) sieht die Rote Karte.
79'
VAR Entscheidung: Karte geändert Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus).
79'
Das Spiel läuft wieder.
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78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
77'
Foul von Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus).
77'
Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus).
76'
Tobias Storm (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Brayann Pereira (NEC Nijmegen).
75'
Joel Roca (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Wechsel Olympiakos Piräus. Lorenzo Scipioni kommt für Dani García.
72'
Wechsel Olympiakos Piräus. Joel Roca kommt für Gelson Martins.
70'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 1:1. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dusan Tadic mit einer Flanke nach einem Konter.
70'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Clement Bischoff.
68'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Balsa Popovic.
68'
Ball pariert. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dusan Tadic mit einer Flanke.
67'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Retsos.
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67'
Ball pariert. Emre Mor (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Brayann Pereira.
62'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus).
61'
Wechsel Olympiakos Piräus. Christos Mouzakitis kommt für Gustavo Sá.
61'
Handspiel von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
59'
Gustavo Sá (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
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59'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Noé Lebreton.
57'
Vorbeigeschossen. Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Pirola mit einem langen Ball.
57'
Konstantinos Fortounis (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
56'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Tobias Storm (NEC Nijmegen).
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55'
Rodinei (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Rodinei (Olympiakos Piräus).
55'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Pirola.
52'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
52'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Brayann Pereira (NEC Nijmegen).
50'
Abseits NEC Nijmegen. Tjaronn Chery spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emre Mor im Abseits.
49'
Vorbeigeschossen. Gustavo Sá (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
48'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Noé Lebreton.
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 0:1. Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus ist 0:0.
47'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Noé Lebreton.
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46'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
46'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Brayann Pereira (NEC Nijmegen).
44'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Abseits Olympiakos Piräus. Bruno Onyemaechi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gelson Martins im Abseits.
40'
Ball pariert. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gustavo Sá.
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39'
Emre Mor (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus).
36'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Gustavo Sá (Olympiakos Piräus).
36'
Brayann Pereira (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus).
35'
Abseits NEC Nijmegen. Darko Nejasmic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emre Mor im Abseits.
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34'
Wechsel NEC Nijmegen. Brayann Pereira kommt für Philippe Sandler aufgrund einer Verletzung.
30'
Wechsel NEC Nijmegen. Emre Mor kommt für Sami Ouaissa aufgrund einer Verletzung.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sami Ouaissa (NEC Nijmegen).
24'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Deveron Fonville.
22'
Foul von Tjaronn Chery (NEC Nijmegen).
22'
Rodinei (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Gelson Martins (Olympiakos Piräus).
20'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Rodinei (Olympiakos Piräus).
19'
Foul von Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
19'
Rodinei (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
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17'
Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Clement Bischoff.
15'
Wechsel Olympiakos Piräus. Konstantinos Fortounis kommt für Jota Silva aufgrund einer Verletzung.
15'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jota Silva (Olympiakos Piräus).
12'
Dani García (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Dani García (Olympiakos Piräus).
10'
Foul von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
10'
Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball pariert. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten.
6'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Rodinei (Olympiakos Piräus).
5'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
4'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Sami Ouaissa (NEC Nijmegen).
1'
Abseits NEC Nijmegen. Darko Nejasmic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bryan Linssen im Abseits.
1'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
1'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NEC Nijmegen und Olympiakos Piräus.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.