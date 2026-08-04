Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und NEC Nijmegen ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und NEC Nijmegen ist 0:0.
92'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Brayann Pereira.
Werbung
91'
Willum Willumsson (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel NEC Nijmegen. Willum Willumsson kommt für Jamiro Monteiro.
88'
Foul von Gelson Martins (Olympiakos Piräus).
Werbung
88'
Brayann Pereira (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Dusan Tadic (NEC Nijmegen).
85'
Zinedin Smajlovic (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Gelson Martins (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jota Silva.
82'
Handspiel von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
82'
Vorbeigeschossen. Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ayoub El Kaabi.
81'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
81'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
79'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Isak Hansen-Aarøen (NEC Nijmegen).
78'
Jota Silva (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen).
77'
Handspiel von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
75'
Abseits NEC Nijmegen. Clement Bischoff spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Isak Hansen-Aarøen im Abseits.
Werbung
74'
Wechsel NEC Nijmegen. Dusan Tadic kommt für Bryan Linssen.
74'
Wechsel NEC Nijmegen. Isak Hansen-Aarøen kommt für Philippe Sandler.
74'
Gelson Martins (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Brayann Pereira (NEC Nijmegen).
72'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jota Silva (Olympiakos Piräus).
71'
Ball pariert. Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodinei mit dem Kopf.
Werbung
70'
Wechsel NEC Nijmegen. Brayann Pereira kommt für Tobias Storm.
70'
Wechsel NEC Nijmegen. Emre Mor kommt für Sami Ouaissa.
69'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Sami Ouaissa (NEC Nijmegen).
69'
Ball abgeblockt. Christos Mouzakitis (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani García.
68'
Vorbeigeschossen. Rodinei (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bruno Onyemaechi mit einer Flanke.
68'
Abseits NEC Nijmegen. Sami Ouaissa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Philippe Sandler im Abseits.
Werbung
67'
Dani García (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Dani García (Olympiakos Piräus).
67'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Pablo Maffeo (Olympiakos Piräus).
65'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Olympiakos Piräus. Zinedin Smajlovic kommt für Panagiotis Retsos aufgrund einer Verletzung.
61'
Ball abgeblockt. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
61'
Ball abgeblockt. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jamiro Monteiro.
61'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen (Olympiakos Piräus).
60'
Ball abgeblockt. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sami Ouaissa mit einem langen Ball.
60'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
57'
Lorenzo Pirola (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
57'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
57'
Das Spiel läuft wieder.
57'
Wechsel Olympiakos Piräus. Pablo Maffeo kommt für Manolis Saliakas.
56'
Wechsel Olympiakos Piräus. Jota Silva kommt für Chiquinho.
56'
Wechsel Olympiakos Piräus. Lorenzo Pirola kommt für David Carmo.
56'
Das Spiel ist unterbrochen (Olympiakos Piräus).
55'
Foul von Gelson Martins (Olympiakos Piräus).
Werbung
55'
Sami Ouaissa (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Sami Ouaissa (NEC Nijmegen).
54'
Vorbeigeschossen. Sami Ouaissa (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tobias Storm.
53'
Vorbeigeschossen. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber.
52'
Ball pariert. Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Bryan Linssen.
52'
Ball pariert. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Bryan Linssen.
Werbung
51'
Abseits Olympiakos Piräus. Ayoub El Kaabi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gelson Martins im Abseits.
45'
Wechsel Olympiakos Piräus. Gelson Martins kommt für Joel Roca.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympiakos Piräus und NEC Nijmegen ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Balsa Popovic.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tjaronn Chery.
Werbung
43'
Ball pariert. Sami Ouaissa (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Clement Bischoff mit einem langen Ball.
42'
Handspiel von Rodinei (Olympiakos Piräus).
41'
Ball pariert. Joel Roca (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christos Mouzakitis.
39'
Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
39'
Foul von Chiquinho (Olympiakos Piräus).
39'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
38'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Deveron Fonville.
38'
Ball pariert. Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Christos Mouzakitis.
37'
Vorbeigeschossen. Christos Mouzakitis (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
36'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Storm.
36'
Ball pariert. Rodinei (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ayoub El Kaabi.
34'
Foul von Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen).
34'
Chiquinho (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
33'
Ball abgeblockt. Christos Mouzakitis (Olympiakos Piräus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joel Roca.
32'
Abseits NEC Nijmegen. Noé Lebreton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tjaronn Chery im Abseits.
31'
Foul von Rodinei (Olympiakos Piräus).
31'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Joel Roca (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Tobias Storm (NEC Nijmegen).
30'
Foul von Christos Mouzakitis (Olympiakos Piräus).
Werbung
30'
Sami Ouaissa (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
28'
Abseits NEC Nijmegen. Deveron Fonville spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sami Ouaissa im Abseits.
26'
Christos Mouzakitis (Olympiakos Piräus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
23'
Abseits NEC Nijmegen. Philippe Sandler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bryan Linssen im Abseits.
22'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Deveron Fonville.
Werbung
20'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
20'
Ball abgeblockt. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
19'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen (Olympiakos Piräus).
17'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
16'
Foul von Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus).
16'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
14'
Abseits NEC Nijmegen. Noé Lebreton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bryan Linssen im Abseits.
13'
Vorbeigeschossen. Panagiotis Retsos (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christos Mouzakitis mit einer Flanke nach einer Ecke.
13'
Ball pariert. David Carmo (Olympiakos Piräus) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christos Mouzakitis mit einer Flanke.
12'
Ecke Olympiakos Piräus. Die Ecke wurde verursacht von Clement Bischoff.
11'
David Carmo (Olympiakos Piräus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Foul von David Carmo (Olympiakos Piräus).
11'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
6'
Abseits Olympiakos Piräus. Rodinei spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayoub El Kaabi im Abseits.
5'
Foul von Dani García (Olympiakos Piräus).
5'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Chiquinho (Olympiakos Piräus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und NEC Nijmegen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.