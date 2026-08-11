Abseits Olympique Lyon. Moussa Niakhaté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Openda im Abseits.
56'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Loïs Openda.
54'
Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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54'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon).
53'
Asger Sørensen (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
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53'
Vorbeigeschossen. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Abner Vinícius mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
52'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
52'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Handspiel von Loïs Openda (Olympique Lyon).
47'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und AC Sparta Prag ist 1:0.
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47'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Malick Fofana (Olympique Lyon).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
41'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
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39'
Vorbeigeschossen. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Karabec.
37'
Wechsel AC Sparta Prag. Jaroslav Zeleny kommt für Andy Irving.
36'
Vorbeigeschossen. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Abner Vinícius.
36'
Foul von Adam Karabec (AC Sparta Prag).
36'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
34'
Adam Sevínsky (AC Sparta Prag) sieht die Rote Karte.
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33'
Foul von Adam Sevínsky (AC Sparta Prag).
33'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Tyler Morton (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einem langen Ball.
32'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Surovcík.
32'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
32'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tyler Morton mit einem langen Ball.
31'
Andy Irving (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Tyler Morton (Olympique Lyon).
30'
Foul von Andy Irving (AC Sparta Prag).
30'
Tanner Tessmann (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Adam Karabec (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von John Mercado mit einer Flanke.
28'
Foul von Andy Irving (AC Sparta Prag).
28'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Loïs Openda mit einer Flanke nach einem Konter.
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27'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon).
25'
Foul von Matej Rynes (AC Sparta Prag).
25'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Handspiel von John Mercado (AC Sparta Prag).
24'
Andy Irving (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Tanner Tessmann (Olympique Lyon).
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22'
Foul von Adam Sevínsky (AC Sparta Prag).
22'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und AC Sparta Prag ist 1:0. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
20'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
19'
Foul von Roman Macek (AC Sparta Prag).
19'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Moussa Niakhaté.
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18'
John Mercado (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Malick Fofana (Olympique Lyon).
16'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
16'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John Mercado mit einer Flanke.
13'
Abseits AC Sparta Prag. Adam Karabec spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen John Mercado im Abseits.
13'
Adam Karabec (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
12'
Ball abgeblockt. Roman Macek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josimar Alcócer.
11'
Vorbeigeschossen. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Josimar Alcócer mit einer Flanke.
11'
Foul von Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon).
11'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
9'
Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
8'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
4'
Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jonatan Braut Brunes.
2'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Asger Sørensen.
1'
Handspiel von Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Lyon und AC Sparta Prag.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.