Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul ist 1:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul ist 1:2.
97'
Vorbeigeschossen. Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Romelu Lukaku nach einem Konter.
Werbung
95'
Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul).
94'
Pavel Sulc (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
94'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
93'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
93'
Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul).
92'
Foul von Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).
Werbung
92'
Ederson (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Mattéo Guendouzi.
91'
Ball abgeblockt. Zachary Athekame (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Pavel Sulc (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul).
91'
Ball abgeblockt. Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi.
Werbung
90'
Vorbeigeschossen. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Corentin Tolisso nach einem Konter.
88'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
88'
Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel Olympique Lyon. Mads Bidstrup kommt für Tyler Morton.
86'
Wechsel Olympique Lyon. Nicolás Tagliafico kommt für Abner Vinícius aufgrund einer Verletzung.
82'
Ball pariert. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Dorgeles Nene.
81'
Handspiel von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
Werbung
80'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Irfan Can Kahveci kommt für Mason Greenwood.
80'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Romelu Lukaku kommt für Vedat Muriqi.
80'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Milan Skriniar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ismail Yüksek im Abseits.
79'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
79'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
76'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
76'
Wechsel Olympique Lyon. Pavel Sulc kommt für Tanner Tessmann.
76'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Dorgeles Nene kommt für Oguz Aydin.
71'
VAR Entscheidung: Kein Tor Olympique Lyon 1-2 Fenerbahçe Istanbul.
71'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Kaïl Boudache (Olympique Lyon) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
71'
Foul von Zachary Athekame (Olympique Lyon).
71'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
Werbung
71'
Ball abgeblockt. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyler Morton mit einem langen Ball.
67'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Ismail Yüksek kommt für Talisca.
66'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
65'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Kaïl Boudache.
65'
VAR Entscheidung: Kein Tor Olympique Lyon 1-2 Fenerbahçe Istanbul.
64'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Loïs Openda (Olympique Lyon) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
64'
Abseits Olympique Lyon. Abner Vinícius spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Openda im Abseits.
Werbung
62'
Wechsel Olympique Lyon. Kaïl Boudache kommt für Ernest Nuamah.
62'
Wechsel Olympique Lyon. Zachary Athekame kommt für Ainsley Maitland-Niles.
61'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul ist 1:2. Malick Fofana (Olympique Lyon) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles.
60'
Ball abgeblockt. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles.
58'
Ball pariert. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tanner Tessmann.
57'
Ball pariert. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
56'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Archie Brown.
Werbung
56'
Vorbeigeschossen. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi.
55'
Vorbeigeschossen. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ernest Nuamah.
54'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
54'
Vorbeigeschossen. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oguz Aydin mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
51'
Loïs Openda (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte.
Werbung
50'
Vorbeigeschossen. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Malick Fofana mit einer Flanke.
50'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
47'
Ball abgeblockt. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oguz Aydin.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul ist 0:2.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abner Vinícius.
Werbung
45'
Vorbeigeschossen. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malick Fofana mit einer Flanke.
44'
Handspiel von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
43'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
43'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
41'
Talisca (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball pariert. Tyler Morton (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tanner Tessmann.
Werbung
39'
Foul von Malick Fofana (Olympique Lyon).
39'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul).
35'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Archie Brown.
34'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nathan Aké nach einer Ecke.
34'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
Werbung
33'
Abseits Olympique Lyon. Abner Vinícius spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ruben Kluivert im Abseits.
32'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
31'
Ruben Kluivert (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul).
28'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul ist 0:2. Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Mason Greenwood mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
28'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Tyler Morton.
26'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
24'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul ist 0:1. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
24'
Ball pariert. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oguz Aydin mit einer Flanke.
23'
Abseits Olympique Lyon. Malick Fofana spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Openda im Abseits.
21'
Handspiel von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
20'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
20'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
20'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel nach einer Ecke.
19'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Greif.
19'
Ball pariert. Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Oguz Aydin.
16'
Vorbeigeschossen. Abner Vinícius (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einer Flanke.
14'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Nathan Aké spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mason Greenwood im Abseits.
Werbung
13'
Ball pariert. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Talisca.
13'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
12'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
12'
Vorbeigeschossen. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
11'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
11'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
10'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
10'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ernest Nuamah mit einer Flanke nach einer Ecke.
8'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Ederson.
8'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Moussa Niakhaté.
7'
Handspiel von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
6'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Moussa Niakhaté.
Werbung
5'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
4'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
3'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
3'
Talisca (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
3'
Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.