Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 2:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 2:3.
95'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nelson Deossa nach einem Konter.
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94'
Foul von Troy Parrott (Betis Sevilla).
94'
Alexsandro (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Olivier Giroud (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Olivier Giroud (OSC Lille).
93'
Handspiel von Troy Parrott (Betis Sevilla).
93'
Abseits OSC Lille. Tiago Santos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hákon Haraldsson im Abseits.
91'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Santos.
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89'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einem langen Ball.
88'
Wechsel OSC Lille. Basar Önal kommt für Romain Perraud.
87'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
85'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
84'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
84'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Nelson Deossa.
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83'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Valentín Gómez.
83'
Ball abgeblockt. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
82'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Bellerín.
81'
Wechsel Betis Sevilla. Fran García kommt für Junior Firpo.
81'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Rodrigo Riquelme.
80'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Valles.
78'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Héctor Bellerín.
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77'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Ayase Ueda.
76'
Wechsel OSC Lille. Maurits Kjærgaard kommt für Benjamin André.
75'
Ball pariert. Marc Roca (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Antony.
72'
Abseits OSC Lille. Nathan Ngoy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayase Ueda im Abseits.
71'
Marc Roca (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
71'
Ayase Ueda (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álvaro Fidalgo.
69'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Ngal'ayel Mukau (OSC Lille).
67'
Wechsel Betis Sevilla. Marc Roca kommt für Facundo Bernal.
66'
Abseits OSC Lille. Dilane Bakwa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hákon Haraldsson im Abseits.
63'
Foul von Junior Firpo (Betis Sevilla).
63'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Facundo Bernal (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
61'
Wechsel Betis Sevilla. Álvaro Fidalgo kommt für Isco.
61'
Wechsel Betis Sevilla. Valentín Gómez kommt für Natan.
61'
Wechsel OSC Lille. Dilane Bakwa kommt für Gaëtan Perrin.
61'
Facundo Bernal (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
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60'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ethan Mbappé (OSC Lille) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
56'
Natan (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
55'
VAR Entscheidung: Karte geändert Ethan Mbappé (OSC Lille).
53'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 2:3. Troy Parrott (Betis Sevilla) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Rodrigo Riquelme nach einem Konter.
52'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
52'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Natan.
49'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 2:2. Marc Bartra (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
48'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Tiago Santos (OSC Lille).
46'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Tiago Santos (OSC Lille).
45'
Wechsel OSC Lille. Ngal'ayel Mukau kommt für Nabil Bentaleb.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 2:1.
47'
Vorbeigeschossen. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antony nach einer Standardsituation.
46'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
46'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Hákon Haraldsson (OSC Lille).
45'
Natan (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Héctor Bellerín.
42'
Ayase Ueda (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
41'
Vorbeigeschossen. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals.
40'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Isco nach einem Konter.
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Benjamin André (OSC Lille).
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36'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 2:1. Alexsandro (OSC Lille) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Gaëtan Perrin mit einer Flanke nach einer Ecke.
36'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Junior Firpo.
33'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 1:1. Marc Bartra (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Fornals.
33'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Romain Perraud.
31'
Foul von Tiago Santos (OSC Lille).
31'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Ethan Mbappé (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
27'
Abseits OSC Lille. Gaëtan Perrin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Benjamin André im Abseits.
26'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
25'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
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25'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Troy Parrott.
22'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
22'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Nathan Ngoy (OSC Lille).
19'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. Gaëtan Perrin (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Gaëtan Perrin (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Antony (Betis Sevilla).
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Betis Sevilla ist 1:0. Ayase Ueda (OSC Lille) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Ethan Mbappé.
9'
Foul von Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla).
9'
Tiago Santos (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tiago Santos.
7'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Riquelme.
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5'
Ball abgeblockt. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antony.
4'
Vorbeigeschossen. Alexsandro (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
2'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Isco.
1'
Vorbeigeschossen. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
1'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin André.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OSC Lille und Betis Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.