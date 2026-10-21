Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:4.
94'
Vorbeigeschossen. Basar Önal (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Calvin Verdonk nach einem Konter.
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93'
Maurits Kjærgaard (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Mario Lemina (Galatasaray Istanbul).
92'
Nathan Ngoy (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Eren Elmali (Galatasaray Istanbul).
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Gaëtan Perrin (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Foul von Gaëtan Perrin (OSC Lille).
89'
Mario Lemina (Galatasaray Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball abgeblockt. Gaëtan Perrin (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maurits Kjærgaard.
87'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Abdülkerim Bardakci.
85'
Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul).
85'
Wechsel Galatasaray Istanbul. Ilkay Gündogan kommt für Aleksey Batrakov.
84'
Wechsel Galatasaray Istanbul. Deniz Gül kommt für Victor Osimhen.
82'
Vorbeigeschossen. Maurits Kjærgaard (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Hákon Haraldsson nach einem Konter.
81'
Abseits OSC Lille. Basar Önal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gaëtan Perrin im Abseits.
80'
Abseits OSC Lille. Hákon Haraldsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Basar Önal im Abseits.
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78'
Abseits OSC Lille. Gaëtan Perrin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Basar Önal im Abseits.
77'
Vorbeigeschossen. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Calvin Verdonk mit einer Flanke.
77'
Maurits Kjærgaard (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Leroy Sané (Galatasaray Istanbul).
76'
Ball pariert. Mario Lemina (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
76'
Wechsel Galatasaray Istanbul. Leroy Sané kommt für Yunus Akgün.
75'
Wechsel Galatasaray Istanbul. Eren Elmali kommt für Baris Alper Yilmaz.
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75'
Wechsel OSC Lille. Basar Önal kommt für Nabil Bentaleb.
75'
Wechsel OSC Lille. Gaëtan Perrin kommt für Soriba Diaoune.
71'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Mario Lemina.
71'
Ball abgeblockt. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan Ngoy.
71'
Ball abgeblockt. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
69'
Abseits Galatasaray Istanbul. Aleksey Batrakov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Victor Osimhen im Abseits.
67'
Foul von Nathan Ngoy (OSC Lille).
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67'
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Roland Sallai (Galatasaray Istanbul).
64'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
64'
Ball abgeblockt. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismail Jakobs.
63'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Ngal'ayel Mukau.
63'
Wechsel OSC Lille. Tanguy Nianzou kommt für Maxima Goffi.
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62'
Wechsel OSC Lille. Maurits Kjærgaard kommt für Benjamin André.
62'
Wechsel Galatasaray Istanbul. Mario Lemina kommt für Gabriel Sara.
61'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:4. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz nach einem Konter.
59'
Benjamin André (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
59'
Yunus Akgün (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
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57'
Roland Sallai (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Gabriel Sara (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Davinson Sánchez nach einer Ecke.
56'
Ball abgeblockt. Lucas Torreira (Galatasaray Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksey Batrakov mit einer Flanke.
55'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Maxima Goffi.
55'
Abseits OSC Lille. Calvin Verdonk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Soriba Diaoune im Abseits.
52'
2 : 3
Pech für OSC Lille - Eigentor von Berke Özer! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:3. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
52'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
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51'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
51'
Yunus Akgün (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Benjamin André (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Soriba Diaoune.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:2. Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Roland Sallai mit einer Flanke.
39'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 2:1. Soriba Diaoune (OSC Lille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
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39'
Ball pariert. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nabil Bentaleb mit einem langen Ball.
38'
Ball pariert. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Benjamin André.
37'
Vorbeigeschossen. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yunus Akgün.
34'
Handspiel von Lucas Torreira (Galatasaray Istanbul).
33'
Handspiel von Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul).
33'
Foul von Soriba Diaoune (OSC Lille).
33'
Roland Sallai (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Vorbeigeschossen. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
32'
Ball abgeblockt. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Nathan Ngoy (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul).
27'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Galatasaray Istanbul.
25'
Vorbeigeschossen. Alexsandro (OSC Lille) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
24'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Ugurcan Çakir.
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24'
Ball pariert. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dilane Bakwa mit einer Flanke.
21'
Nabil Bentaleb (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
20'
Vorbeigeschossen. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Roland Sallai.
18'
Abseits OSC Lille. Benjamin André spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dilane Bakwa im Abseits.
15'
Vorbeigeschossen. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ismail Jakobs.
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13'
Foul von Soriba Diaoune (OSC Lille).
13'
Davinson Sánchez (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Gabriel Sara (Galatasaray Istanbul).
12'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Abseits Galatasaray Istanbul. Davinson Sánchez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roland Sallai im Abseits.
9'
Handspiel von Calvin Verdonk (OSC Lille).
7'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 1:1. Soriba Diaoune (OSC Lille) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Alexsandro mit einem Steilpass.
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6'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul).
4'
Abseits OSC Lille. Dilane Bakwa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxima Goffi im Abseits.
2'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul ist 0:1. Yunus Akgün (Galatasaray Istanbul) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OSC Lille und Galatasaray Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.