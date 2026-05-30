Der letzte Penalty entscheidet über den Ausgang des Champions-League-Finals. SRF

Die Szenen des Spiels

Kai Havertz sorgt in der 6. Minute für den absoluten Traumstart für Arsenal. Der Deutsche profitiert von einem Bock von PSG-Verteidiger Marquinhos. Wild wird die Partie, als das drückende PSG in der 62. Minute zu einem Penalty kommt. PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia wird im Strafraum vom bereits gelb verwarnten Cristhian Mosquera zu Fall gebracht. Den fälligen Penalty verwandelt Weltfussballer Ousmane Dembélé mühelos. Da im Anschluss keine weiteren Tore fallen, geht es in die Verlängerung.

Weltfussballer Ousmane Dembélé erzielte im Final das 1:1 gegen Arsenal. IMAGO/ZUMA Press Wire

In dieser wollen auch die Engländer einen Penalty. Noni Mandueke geht in der 102. Minute im Strafraum im Laufduell mit Nuno Mendes zu Boden. Der Deutsche Unparteiische zeigt aber sofort an, dass weitergespielt wird und auch der VAR bleibt stumm – sehr zum Entsetzen der Gunners.

Schliesslich muss das Penaltyschiessen über den Sieger entscheiden. Dort hat PSG die besseren Nerven und siegt mit 4:3. Die Franzosen verteidigen damit ihren Titel aus dem Vorjahr und ziehen in einen exklusiven Kreis ein. Bisher schaffte es nur Real Madrid, den Titel in der Königsklasse zu verteidigen.

Die Schlüsselfigur

Lange sah man von der geballten Offensiv-Power von PSG wenig, zu gut verteidigten die Gunners rund um das unverwüstliche Innenverteidigung-Duo Gabriel und William Saliba. Nach etwas über einer Stunde traten die beiden grössten Stars im Offensivspiel der Franzosen dann aber doch so richtig in Erscheinung. Zuerst holte Kvaratskhelia den Penalty raus, den Dembélé in der Folge zum Ausgleich nutzen sollte.

Im Penaltyschiessen wurde Arsenal-Verteidiger Gabriel dann der tragische Held und drosch den fünften Penalty in den Budapester Nachthimmel.

PSG verteidigt den Titel in der Champions League. IMAGO/ZUMA Press

Das bessere Team

Eigentlich doch relativ klar PSG, aber der frühe Treffer spielte den Gunners natürlich so richtig in die Karten. Hinten liessen die Gunners lange kaum etwas anbrennen und verteidigten ihren Strafraum nicht selten mit elf Mann. Dass sie das Verteidigen in dieser Saison wohl von allen europäischen Topclubs am besten können, untermauert ein Blick auf die Statistik. In der Meisterschaft erhielten die Gunners in 38 Spielen deren 27 Gegentore, in der Champions League waren es vor dem Final in 14 nur sechs. Da nützte es auch nichts, dass auf der Gegenseite ein Gegner mit purer offensiver Feuerkraft stand. PSG traf alleine in der Champions League vor dem Final 44 Mal.

Nach dem PSG-Ausgleich wurde die Partie aktiver, da nun auch Arsenal wieder die Offensive suchte. Beide Teams kamen in der Folge zu Abschlüssen, Tore gab es weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung mehr.

Um diese Trophäe ging es am Samstagabend. IMAGO/Jan Huebner

Das Tribünengezwitscher

61’033 Fans waren vor Ort in Budapest und sahen sich den diesjährigen Final der Champions League an. Beide Fanlager erhielten nicht ganz 18’000 Tickets, der Rest ging an Sponsoren oder sonstige Partner der Uefa. Bereits vor dem Anpfiff machten die Anhänger der Gunners klar, dass sie auf den Rängen das Sagen haben. Während der Champions-League-Hymne sangen sie dermassen laut, dass man die Hymne kaum noch hörte. Auch in der Folge feuerten sie ihr Team lautstark an und bejubelten jeden geblockten Schuss und jedes Tackling fast so laut wie ein Tor. Die PSG-Fans wurden ihrerseits erst nach dem Ausgleich etwas lauter. Alles in allem war die Stimmung dem Rahmen absolut angemessen.

Die Tore

5’ | 0:1 | Kai Havertz profitierte von einem Bock in der Abwehr, zog alleine aufs PSG-Tor und traf eiskalt unter die Latte.

65’ | 1:1 | Ousmane Dembélé schickte Arsenal-Goalie David Raya in die falsche Ecke und traf souverän vom Punkt zum Ausgleich.

So gehts weiter

Für beide Teams ist die Saison nun zu Ende. Für einige Stars geht sie aber noch weiter – die WM steht vor der Tür und startet am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.