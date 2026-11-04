Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge ist 1:2.
92'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Félix Lemaréchal (FC Brügge).
91'
Vorbeigeschossen. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Armando Obispo.
91'
Ball pariert. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Freddie Potts (FC Brügge).
90'
Wechsel PSV Eindhoven. Mikkel Hansen kommt für Sven Mijnans.
89'
Ball abgeblockt. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Joaquin Seys.
89'
Ball abgeblockt. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lutsharel Geertruida.
87'
Wechsel FC Brügge. Hugo Siquet kommt für Carlos Forbs.
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86'
Abseits FC Brügge. Carlos Forbs spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hans Vanaken im Abseits.
84'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Mauro Júnior.
84'
Ball abgeblockt. Félix Lemaréchal (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Forbs.
84'
Wechsel PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic kommt für Filip Kostic.
84'
Foul von Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).
84'
Mamadou Diakhon (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Romeo Vermant (FC Brügge).
82'
Vorbeigeschossen. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kodai Sano nach einer Standardsituation.
81'
Wechsel FC Brügge. Mamadou Diakhon kommt für Hugo Vetlesen.
81'
Wechsel FC Brügge. Romeo Vermant kommt für Nicolò Tresoldi.
81'
Jorne Spileers (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Jorne Spileers (FC Brügge).
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78'
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Hans Vanaken (FC Brügge).
76'
Vorbeigeschossen. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sven Mijnans.
75'
Vorbeigeschossen. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lutsharel Geertruida.
73'
Hugo Vetlesen (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Hugo Vetlesen (FC Brügge).
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73'
Foul von Kodai Sano (PSV Eindhoven).
73'
Nicolò Tresoldi (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guus Til.
72'
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Félix Lemaréchal (FC Brügge).
69'
Wechsel PSV Eindhoven. Ricardo Pepi kommt für Ruben van Bommel.
67'
Kodai Sano (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Freddie Potts (FC Brügge).
65'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge ist 1:2. Carlos Forbs (FC Brügge) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Joaquin Seys mit einem langen Ball nach einem Konter.
63'
Vorbeigeschossen. Armando Obispo (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sergiño Dest mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Kyriani Sabbe.
62'
Ball abgeblockt. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke.
62'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Kyriani Sabbe.
60'
Vorbeigeschossen. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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58'
Ball abgeblockt. Filip Kostic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kodai Sano.
58'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Mechele.
57'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joaquin Seys (FC Brügge).
56'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Vetlesen.
54'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge ist 1:1. Kodai Sano (PSV Eindhoven) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
54'
Ball abgeblockt. Guus Til (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lutsharel Geertruida.
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49'
Ball pariert. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Mauro Júnior.
48'
Ball abgeblockt. Félix Lemaréchal (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hans Vanaken.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge ist 0:1.
49'
Ball pariert. Guus Til (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ivan Perisic mit dem Kopf.
47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ivan Perisic (PSV Eindhoven).
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Freddie Potts (FC Brügge).
44'
Vorbeigeschossen. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
44'
Ball abgeblockt. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Perisic.
41'
Ball abgeblockt. Jorne Spileers (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Tresoldi.
40'
Ball pariert. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mauro Júnior.
39'
Ball abgeblockt. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guus Til.
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38'
Ball pariert. Carlos Forbs (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
36'
Foul von Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).
36'
Yann Sommer (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Wechsel FC Brügge. Félix Lemaréchal kommt für Jan Virgili aufgrund einer Verletzung.
35'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Yann Sommer.
35'
Ball pariert. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mauro Júnior.
34'
Vorbeigeschossen. Armando Obispo (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sergiño Dest.
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33'
Vorbeigeschossen. Carlos Forbs (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hans Vanaken mit einem Steilpass nach einem Konter.
32'
Ball abgeblockt. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Forbs.
32'
Foul von Kodai Sano (PSV Eindhoven).
32'
Hans Vanaken (FC Brügge) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Joaquin Seys (FC Brügge).
30'
Vorbeigeschossen. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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28'
Carlos Forbs (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Guus Til (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Carlos Forbs (FC Brügge).
28'
Ball abgeblockt. Kyriani Sabbe (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hans Vanaken.
28'
Vorbeigeschossen. Brandon Mechele (FC Brügge) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joaquin Seys mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Mauro Júnior.
27'
Ball pariert. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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24'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Matej Kovár.
24'
Gefährliches Spiel von Ivan Perisic (PSV Eindhoven).
24'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Mechele.
20'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Kodai Sano.
12'
Foul von Armando Obispo (PSV Eindhoven).
12'
Nicolò Tresoldi (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Foul von Sven Mijnans (PSV Eindhoven).
11'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball abgeblockt. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Vorbeigeschossen. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
7'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Yann Sommer.
7'
Ball pariert. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einem Steilpass.
4'
Handspiel von Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.