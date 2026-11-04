Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 2:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 2:3.
94'
Abdukodir Khusanov (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
94'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico O'Reilly.
93'
Vorbeigeschossen. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mateo Kovacic nach einem Konter.
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92'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Foul von Allan (Manchester City).
91'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Abseits RB Leipzig. Tidiam Gomis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brajan Gruda im Abseits.
88'
Jérémy Doku (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Foul von Jérémy Doku (Manchester City).
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88'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Benjamin Henrichs (RB Leipzig).
86'
Abseits Manchester City. Rayan Cherki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Erling Haaland im Abseits.
85'
Foul von Allan (Manchester City).
85'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Rayan Cherki (Manchester City) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Jérémy Doku.
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83'
Wechsel Manchester City. Allan kommt für Iliman Ndiaye.
83'
Wechsel Manchester City. Mateo Kovacic kommt für Enzo Fernández.
83'
Wechsel Manchester City. Ayyoub Bouaddi kommt für Elliot Anderson.
81'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Tidiam Gomis (RB Leipzig).
80'
Foul von Nico O'Reilly (Manchester City).
80'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Wechsel Manchester City. Rúben Dias kommt für Matheus Nunes.
78'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 2:3. Erling Haaland (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Elliot Anderson.
77'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
77'
David Raum (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
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76'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
75'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
75'
Ball pariert. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
75'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
74'
Abseits RB Leipzig. Rocco Reitz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tidiam Gomis im Abseits.
74'
Vorbeigeschossen. Rocco Reitz (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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74'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Neil El Aynaoui.
74'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku.
73'
Wechsel RB Leipzig. Rocco Reitz kommt für Antonio Nusa.
73'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Abdukodir Khusanov.
73'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum.
71'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
67'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Rômulo.
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66'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
65'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
65'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Manchester City. Jérémy Doku kommt für Phil Foden.
64'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
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63'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
61'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 2:2. Antonio Nusa (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
58'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 1:2. Enzo Fernández (Manchester City) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Iliman Ndiaye mit einer Flanke.
57'
Wechsel RB Leipzig. Christopher Nkunku kommt für Christoph Baumgartner.
56'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
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56'
Phil Foden (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
55'
Ball pariert. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christoph Baumgartner.
53'
Abseits Manchester City. Erling Haaland spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phil Foden im Abseits.
53'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
52'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa.
51'
Phil Foden (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
49'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 1:1. Ridle Baku (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten links. Vorbereitet von Brajan Gruda nach einem Konter.
48'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
47'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Gianluigi Donnarumma.
47'
Ball pariert. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa.
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46'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Gianluigi Donnarumma.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Manchester City. Rayan Cherki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nico O'Reilly im Abseits.
44'
Abseits Manchester City. Rayan Cherki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iliman Ndiaye im Abseits.
42'
Abseits Manchester City. Enzo Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iliman Ndiaye im Abseits.
42'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Castello Lukeba.
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41'
Foul von Phil Foden (Manchester City).
41'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Nico O'Reilly (Manchester City) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Iliman Ndiaye mit einer Flanke.
39'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico O'Reilly mit einer Flanke.
38'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
37'
0 : 1
Pech für RB Leipzig - Eigentor von Castello Lukeba! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Manchester City ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
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36'
Vorbeigeschossen. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
34'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Neil El Aynaoui.
33'
Ridle Baku (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Nico O'Reilly (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
31'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einer Flanke.
30'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
30'
Vorbeigeschossen. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa nach einem Konter.
28'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Abdukodir Khusanov.
25'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
20'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Castello Lukeba (RB Leipzig).
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18'
Abseits RB Leipzig. Antonio Nusa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ridle Baku im Abseits.
17'
Ball abgeblockt. David Raum (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Christoph Baumgartner (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Christoph Baumgartner (RB Leipzig).
15'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Gianluigi Donnarumma.
14'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ridle Baku.
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14'
Ball abgeblockt. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rômulo.
11'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
8'
Vorbeigeschossen. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández.
1'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
1'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und Manchester City.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.