Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven ist 1:0.
95'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
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94'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von David Raum.
94'
Ball abgeblockt. Armando Obispo (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoni Santos mit einer Flanke.
93'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
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92'
Vorbeigeschossen. Armando Obispo (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke nach einer Ecke.
92'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
91'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von David Raum.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits PSV Eindhoven. Sergiño Dest spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armando Obispo im Abseits.
88'
Vorbeigeschossen. Ayoni Santos (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
87'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
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86'
Wechsel RB Leipzig. Lukas Klostermann kommt für Ezechiel Banzuzi.
86'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Ridle Baku.
85'
Armando Obispo (PSV Eindhoven) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Armando Obispo (PSV Eindhoven).
85'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel PSV Eindhoven. Mikkel Hansen kommt für Sven Mijnans.
84'
Wechsel PSV Eindhoven. Ayoni Santos kommt für Ruben van Bommel.
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81'
Abseits PSV Eindhoven. Ruben van Bommel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armando Obispo im Abseits.
81'
Antonio Nusa (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Das Spiel läuft wieder.
81'
VAR Entscheidung: Karte geändert.
81'
Das Spiel ist unterbrochen (RB Leipzig). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Antonio Nusa (RB Leipzig).
80'
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Antonio Nusa (RB Leipzig).
79'
Foul von Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).
79'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Kodai Sano (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
77'
Wechsel PSV Eindhoven. Yarek Gasiorowski kommt für Filip Kostic.
77'
Wechsel PSV Eindhoven. Ryan Flamingo kommt für Lutsharel Geertruida.
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76'
Wechsel RB Leipzig. Rocco Reitz kommt für Brajan Gruda.
75'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven ist 1:0. Brajan Gruda (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links nach einer Ecke.
74'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Lutsharel Geertruida.
74'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tidiam Gomis nach einem Konter.
73'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
72'
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
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71'
Abseits PSV Eindhoven. Matej Kovár spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Guus Til im Abseits.
69'
Foul von Guus Til (PSV Eindhoven).
69'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Kodai Sano.
67'
Ball abgeblockt. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brajan Gruda mit einem langen Ball.
66'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
64'
Foul von Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).
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64'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Filip Kostic (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Tidiam Gomis (RB Leipzig).
61'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Rômulo.
61'
Ball pariert. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
61'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
61'
Ball abgeblockt. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
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60'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Filip Kostic.
57'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
57'
Ball pariert. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ivan Perisic.
55'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Matej Kovár.
55'
Ball pariert. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Brajan Gruda.
53'
Ball pariert. Filip Kostic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einem langen Ball.
52'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
51'
Vorbeigeschossen. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ruben van Bommel.
48'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matej Kovár (PSV Eindhoven).
47'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rômulo.
47'
Ivan Perisic (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven ist 0:0.
47'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Brajan Gruda.
46'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Armando Obispo.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
43'
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Sergiño Dest (PSV Eindhoven).
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43'
Rômulo (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einer Flanke.
40'
Vorbeigeschossen. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi.
39'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Filip Kostic.
39'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Maarten Vandevoordt mit einem langen Ball.
38'
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
37'
Foul von Armando Obispo (PSV Eindhoven).
37'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Sven Mijnans (PSV Eindhoven).
35'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
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31'
Foul von Sven Mijnans (PSV Eindhoven).
31'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Armando Obispo (PSV Eindhoven).
29'
Rômulo (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
29'
Ball abgeblockt. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sven Mijnans.
25'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
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24'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
23'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
23'
Vorbeigeschossen. Armando Obispo (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke nach einer Ecke.
23'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Ezechiel Banzuzi.
22'
Foul von Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).
22'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ridle Baku mit einer Flanke.
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20'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
19'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
19'
Elfmeter pariert! Ivan Perisic (PSV Eindhoven) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
16'
VAR Entscheidung: Elfmeter PSV Eindhoven.
15'
Ridle Baku verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
13'
Armando Obispo (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
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11'
Foul von Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).
11'
Rômulo (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits PSV Eindhoven. Guus Til spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mauro Júnior im Abseits.
9'
Ball pariert. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sven Mijnans mit einem langen Ball.
7'
Foul von Kodai Sano (PSV Eindhoven).
7'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ruben van Bommel.
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7'
Ball abgeblockt. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Abseits PSV Eindhoven. Matej Kovár spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ruben van Bommel im Abseits.
4'
Ball pariert. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
3'
Abseits PSV Eindhoven. Mauro Júnior spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sven Mijnans im Abseits.
1'
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
1'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.