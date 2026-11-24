Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 3:1.
94'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 3:1. Antonio Nusa (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Christopher Nkunku nach einem Konter.
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93'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
93'
Mezian Mesloub (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Wechsel RB Leipzig. Andrija Maksimovic kommt für Tidiam Gomis.
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92'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Junior Kadile (RC Lens).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Michal Skóras.
86'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
86'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel RC Lens. Andrija Bulatovic kommt für Amadou Haidara.
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84'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Clair Todibo.
84'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Matthieu Udol.
84'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Robin Risser.
83'
Ball pariert. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ridle Baku mit einer Flanke.
79'
Michal Skóras (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Michal Skóras (RC Lens).
78'
Vorbeigeschossen. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michal Skóras nach einem Konter.
77'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
77'
Junior Kadile (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
77'
Jean-Clair Todibo (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Yacine Titraoui (RC Lens).
75'
Ball abgeblockt. Junior Kadile (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Vorbeigeschossen. Junior Kadile (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin nach einer Standardsituation.
74'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
74'
Michal Skóras (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel RC Lens. Michal Skóras kommt für Saud Abdulhamid.
73'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
71'
Gefährliches Spiel von Rômulo (RB Leipzig).
71'
Samson Baidoo (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Rômulo (RB Leipzig).
71'
Samson Baidoo (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Maxime Estève.
68'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Junior Kadile.
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67'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
65'
Abseits RC Lens. Robin Risser spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Saud Abdulhamid im Abseits.
64'
Wechsel RC Lens. Junior Kadile kommt für Florian Sotoca.
64'
Wechsel RC Lens. Mezian Mesloub kommt für Abdallah Sima.
64'
Wechsel RB Leipzig. Christopher Nkunku kommt für Christoph Baumgartner.
64'
Wechsel RB Leipzig. Ezechiel Banzuzi kommt für Rocco Reitz.
63'
Wechsel RB Leipzig. Rômulo kommt für Brajan Gruda.
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63'
Brajan Gruda (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte.
63'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
63'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Abseits RC Lens. Florian Thauvin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Florian Sotoca im Abseits.
61'
Matthieu Udol (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
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58'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 2:1. Matthieu Udol (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
57'
Vorbeigeschossen. Ismaëlo Ganiou (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yacine Titraoui.
57'
Ball pariert. Florian Sotoca (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin.
55'
Abseits RC Lens. Amadou Haidara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Florian Thauvin im Abseits.
54'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
53'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Maxime Estève.
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52'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Ball pariert. Samson Baidoo (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
51'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
50'
Foul von Rocco Reitz (RB Leipzig).
50'
Florian Sotoca (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
49'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von David Raum.
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47'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rocco Reitz.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
43'
Florian Sotoca (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
39'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Clair Todibo.
37'
Foul von Christoph Baumgartner (RB Leipzig).
37'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ismaëlo Ganiou (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
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34'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen (RB Leipzig).
34'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brajan Gruda.
31'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
31'
Florian Sotoca (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Abseits RC Lens. Saud Abdulhamid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yacine Titraoui im Abseits.
27'
Vorbeigeschossen. Yacine Titraoui (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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26'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
24'
Vorbeigeschossen. Florian Sotoca (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Saud Abdulhamid mit einer Flanke.
22'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
22'
Florian Sotoca (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Christoph Baumgartner (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
19'
Ball pariert. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
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16'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
15'
Vorbeigeschossen. Rocco Reitz (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
14'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
12'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rocco Reitz mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Yacine Titraoui.
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11'
Christoph Baumgartner (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
10'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa.
9'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 2:0. Antonio Nusa (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
9'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
8'
Ball abgeblockt. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einem langen Ball.
8'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Samson Baidoo.
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8'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brajan Gruda.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und RC Lens ist 1:0. David Raum (RB Leipzig) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss unten links.
5'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
4'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maxime Estève mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und RC Lens.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.