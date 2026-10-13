Vorbeigeschossen. Junior Kadile (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, nach einer Standardsituation.
12'
Saud Abdulhamid (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
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11'
Foul von Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
11'
Nestory Irankunda (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Franjo Ivanovic (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin nach einer Standardsituation.
10'
Vorbeigeschossen. Saud Abdulhamid (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
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10'
Vorbeigeschossen. Amadou Haidara (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
9'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Iván Fresneda (Sporting Lissabon).
7'
Kyllian Antonio (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Luis Suárez (Sporting Lissabon).
5'
Ball pariert. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Franjo Ivanovic.
4'
Foul von Franjo Ivanovic (RC Lens).
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4'
Sergi Altimira (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RC Lens und Sporting Lissabon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.