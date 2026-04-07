Neuer glänzt: Bayern siegt im Champions League-Krimi gegen Real

Harry Kane jubelt über das 2:0 gegen Real Madrid kurz nach dem Seitenwechsel. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Szene des Spiels

Gerade einmal 20 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als die Bayern sich in den Armen lagen und das 2:0 bejubelten – und das, obwohl die Madrilenen nach dem Seitenwechsel Anstoss hatten.

Über rechts kam die Kugel in die Mitte zu Topscorer Harry Kane. Dieser hatte rund 18 Meter vor dem Kasten viel zu viel Platz und hämmerte sie wuchtig, aber nicht perfekt platziert in die Maschen. Real-Torhüter Andrij Lunin, der den verletzten Stammkeeper Thibaut Courtois ersetzte, machte nicht den besten Eindruck. Zuvor wurden die Königlichen bereits kurz vor der Pause eiskalt erwischt, als Luis Diaz in der 41. Minute eine schöne Kombination zur 1:0-Führung abschloss.

Die Schlüsselfiguren

Lange zitterten die Fans in München, ob Starstürmer Harry Kane auflaufen kann oder nicht. Der Grund: Der Engländer hat sich vor einer Woche beim Nationalteam leicht verletzt. Kane stand dann zwar effektiv in der Startaufstellung, machte aber definitiv nicht den spritzigsten Eindruck. Kurz nach der Pause war er dann aber zur Stelle und traf zum elften Mal in der diesjährigen Champions-League-Kampagne.

Neben Kane zeichnete sich auch Goalie Manuel Neuer mehrfach glänzend aus. Der mittlerweile 40-jährige Schlussmann zeigte satte neun Paraden. Auch beim einzigen Real-Tor war er am Ball, was allerdings nicht reichte.

Mit 40 Jahren: Manuel Neuer zeigte im Bernabeu eine beeindruckende Leistung. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Das bessere Team

In einer packenden Partie verzeichneten beide Teams insgesamt je über 20 Schüsse. Die Gäste aus Deutschland starteten dabei deutlich besser ins Spiel und schnürten die Königlichen früh in der Partie hinten rein. Bereits nach zehn Minuten hätten die Bayern zwingend führen müssen. Verteidiger Dayot Upamecano traf knapp drei Meter vor dem Kasten den Ball aber nicht richtig und so konnten die Gastgeber gerade noch auf der Linie klären – eine Hundertprozentige!

Auch in der Folge waren die Deutschen besser, brauchten aber auch das eine oder andere Mal einen starken Manuel Neuer im Kasten. Der vor kurzem 40 Jahre alt gewordene Schlussmann zeigte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit starke Paraden und hatte so ebenfalls seinen Anteil am Auswärtssieg. Selbst den Anschlusstreffer von Real-Superstar Kylian Mbappé konnte Neuer beinahe noch verhindern. In der Schlussphase verpasste der Franzose den Ausgleich einmal noch knapp, aber auch die Bayern hätten durchaus noch einen dritten Treffer erzielen können.

Das Tribünengezwitscher

Die beiden Teams standen sich erstmals seit fast zwei Jahren wieder gegenüber. Damals siegten die Königlichen im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zuhause auf dramatische Art und Weise. Nach einem 2:2 im Hinspiel führten die Bayern lange mit 1:0 und sahen bereits wie der sichere Finalist aus. Dank zwei Toren in der Schlussphase wendeten die Königlichen das Blatt nochmals und setzten sich durch. Eine solche Wende brauchen die Spanier nun auch im Rückspiel.

Die Tore

41’ | 0:1 | Luis Diaz steht nach einer herrlichen Kombination frei vor Lunin und trifft eiskalt zur Führung für die Gäste.

46’ | 0:2 | Kaum ist die Partie nach der Pause wieder angepfiffen, erhöht Bayern durch Kane auf 2:0.

73’ | 1:2 | Der Anschlusstreffer ist da. Mbappé steht am zweiten Pfosten goldrichtig und verkürzt.

Das andere Spiel

Für Sporting ist die 0:1-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal bitter. Zwar hatte der Leader der Premier League optisch etwas mehr vom Spiel, klare Chancen hatte sie aber kaum. Nachdem die vermeintliche Führung der Engländer aufgrund eines Abseits zurückgenommen wurde, hatte Sporting gar die besseren Chancen, vergab das 1:0 aber. Bereits früh in der Partie scheiterten die Gastgeber zudem an der Latte. Und wer sie vorne nicht macht, erhält sie hinten. So passierte es in der 91. Minute, als Kai Havertz für Arsenal das 1:0 erzielte.

So geht’s weiter

Nach dem Hinspiel ist vor dem Rückspiel. Nächste Woche (Mittwoch, 21 Uhr) gastieren die Madrilenen auswärts in München. Für alle Fussballfans geht es aber bereits diesen Mittwoch mit den restlichen beiden Viertelfinal-Hinspielen weiter. Wir berichten ab 21 Uhr wiederum live.