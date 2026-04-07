Ticker | Real Madrid - FC Bayern München | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

RMA - BAY: Abpfiff! Die Bayern bringen den Auswärtssieg in trockene Tücher. Sie bezwingen ein zu ängstliches Real Madrid mit 2:1. Die Königlichen drehten zu spät auf. Der Anschluss von Kylian Mbappé kam erst eine Viertelstunde vor Schluss. Harry Kane machte wenige Sekunden nach Anpfiff der zweiten Hälfte den Unterschied.

In der ersten Hälfte brachte Luis Diaz die Gäste verdient in Führung und vollendete eine gelungene Kombination. Von Real muss im Rückspiel mehr kommen und doch haben sie phasenweise gezeigt, dass sie in diesem Duell dagegenhalten können. Es bleibt spannend im Viertelfinal der Giganten.

Real Madrid - Bayern München 1:2 (0:1)