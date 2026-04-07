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Ticker | Real Madrid - FC Bayern München | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

Champions League

Publiziert 07. April 2026, 23:09

Neuer glänzt: Bayern legt gegen Real spektakulär vor

Viertelfinale

Real Madrid
1 – 2
FC Bayern

Real Madrid

Spielende

FC Bayern München

01

L. Díaz

-

41

02

H. Kane

-

46

K. Mbappé

-

74

12

Alle Resultate anzeigen

Sven ScheideggerPascal RuckstuhlTobias Matsch
von
Sven Scheidegger
Pascal Ruckstuhl
Tobias Matsch
44
10
RMA - BAY: Abpfiff! Die Bayern bringen den Auswärtssieg in trockene Tücher. Sie bezwingen ein zu ängstliches Real Madrid mit 2:1. Die Königlichen drehten zu spät auf. Der Anschluss von Kylian Mbappé kam erst eine Viertelstunde vor Schluss. Harry Kane machte wenige Sekunden nach Anpfiff der zweiten Hälfte den Unterschied.
In der ersten Hälfte brachte Luis Diaz die Gäste verdient in Führung und vollendete eine gelungene Kombination. Von Real muss im Rückspiel mehr kommen und doch haben sie phasenweise gezeigt, dass sie in diesem Duell dagegenhalten können. Es bleibt spannend im Viertelfinal der Giganten.
Real Madrid - Bayern München 1:2 (0:1)
90'

Top-Kombnation der Bayern

RMA - BAY: Olise sieht Diaz am zweiten Pfosten. Der Kolumbianer sieht dann den besser positionierten Musiala im Zentrum. Doch Jamal Musiala zielt am Pfosten vorbei und lässt diese Top-Chance liegen. Beinahe hätte er diese Top-Kombination veredelt. Im Gegenzug schlenzt Mbappé den Ball knapp am Pfosten vorbei. Neuer blieb bocksteif stehen. Beide Teams verzeichnen mittlerweile je zwanzig Abschlüse und doch steht es immer noch nur 1:2 aus Sicht von Real Madrid.
83'

Real sucht Ausgleich

RMA - BAY: Wieder einmal ziehen Mbappé und Vini Jr. los. Sie profitieren da davon, dass die Bayern immer noch sehr hoch stehen. Doch Neuer zieht heute einen guten Abend ein und kann auch das Geschoss von Vini abwehren. Danach hält Neuer auch den Schlenzer von Militao sicher fest. Mit bisher acht Paraden bewahrt er die Bayern vor dem Ausgleich. Real gibt mittlerweile den Takt vor. Die Zeit läuft ihnen aber davon. Was geht hier noch für die Hausherren?
78'

Bellingham und Diaz bringen Energie rein

RMA - BAY: Während Jude Bellingham ackert und Anspielstationen sucht, prüft Brahim Diaz Bayern-Keeper Neuer mit einem Abschluss. Ohne Mühe kann Neuer den Ball aber abtropfen lassen und lässt hier keine Unsicherheit zu.
76'

Bayern sucht die Antwort

RMA - BAY: Zuerst verzieht Harry Kane. Dann vergibt auch Diaz aus spitzem Winkel. Die Bayern wollen hier offenbar keinerlei Spannung aufkommen lassen.
74'

1 : 2

RMA - BAY: TOOOR für Real Madrid! Nun also doch: Kylian Mbappé trifft zum Anschluss. Er verwertet am zweiten Pfosten eine mustergültige Hereingabe von Trent Alexander-Arnold. Via Neuer und Lattenunterkante landet der Ball knapp hinter der Linie. Real meldet sich damit zurück. Was geht hier noch?
Für einmal ist auch Neuer geschlagen.
Für einmal ist auch Neuer geschlagen.AFP
71'

Keine rote Karte für Tah

RMA - BAY: Bayern-Verteidiger Jonathan Tah trifft Mbappé mit offener Sohle und kommt mit etwas Glück um die rote Karte herum. Zum Glück hat er da Mbappé nicht richtig getroffen. Der Franzose rappelt sich auf und spielt weiter.
70'
RMA - BAY: Auch Kompany nimmt von aussen Einfluss. Doppelwechsel: Laimer und Gnabry räumen ihre Posten. Neu in der Partie sind Musiala und Davies.
Arbeloa bringt derweil Brahim Diaz für Arda Güler.
68'

Wieder vergibt Mbappé

RMA - BAY: Vini Jr. legt den Ball im Strafraum für Sturmpartner Mbappé ab. Dieser zwirbelt den Ball dann aus spitzem Winkel am weiten Pfosten vorbei. Für einmal war Neuer chancenlos. Weil aber Mbappé für einmal Chancenwucher betreibt, bleibt die konfortable 2:0-Führung der Gäste bestehen.
62'

Arsenal jubelt – VAR greift ein

Sporting – Arsenal: Auch in der zweiten Partie des Abends sehen die Fans den ersten Treffer des Abends. Zubimendi lässt die englischen Fans jubeln. Aber: Dem Treffer ging eine Offsideposition von Gyökeres voraus, entsprechend meldet sich der VAR und kassiert den Treffer wieder ein.
65'

Neuer lässt Mbappé verzweifeln

RMA - BAY: Wieder einmal kommts zum Privatduell Mbappé vs. Neuer. Doch einmal mehr hat der Franzose das Nachsehen. Neuer kratzt den Flachschuss einmal mehr mirakulös um den Pfosten. Den nachfolgenden Corner köpft Eder Militao dann über das Gehäuse.
61'
RMA - BAY: Arbeloa reagiert auf den ängstlichen Auftritt seiner Equipe. Er bringt Jude Bellingham und Eder Militao. Für sie machen die jungen Pitarch und Huijsen Platz. Bringt das den nötigen Turnaround? Brasil-Verteidiger Militao hat bereits bei der Liga-Niederlage gegen Mallorca am vergangenen Wochenende als Joker getroffen.
62'

Bayern-Patzer nicht bestraft

RMA - BAY: Vini Jr. kann nach einem groben Schnitzer von Upamecano alleine auf Neuer losziehen. Der Torhüter verkürzt gekonnt den Winkel. Doch der Brasilianer zögert und umläuft dann Neuer zu halbherzig. Sein hoher Schuss landet im Seitennetz. Das hätte er kaltblütiger lösen können. Vini nimmt diese Upamecano-Einladung nicht an.
58'

Bayern wieder besser

RMA - BAY: Eine knappe Stunde ist hier durch und die Bayern werden nach kurzer Real-Druckphase wieder besser. Zuerst scheitert Harry Kane mit seinem Abschluss am Knie von Valverde. Danach nickt Upamecano einen Ball nur knapp am nahen Pfosten vorbei. Das Publikum wird nervös. Bayern ist hier mindistens genau so nahe am 3:0 wie Real am Anschluss.
52'

Mbappé lauert weiter

RMA - BAY: Wieder einmal wird Kylian Mbappé in der Spitze gesucht. Wie so oft zieht der Franzose explosiv an und kommt beinahe an den Ball. Am Ende war dieser lange Ball aber etwas zu gut gemeint. Mbappé will hier offenbar etwas bewirken. Es scheint aber so, als kämpfe die Nummer 10 von Real alleine gegen eine Horde roter Krieger.
48'

Valverde mit Rache-Gelüsten

RMA - BAY: Beinahe hätte sich Valverde durch den Bayern-Strafraum getänzelt und sich für den Kaltstart revanchiert. Er bleibt dann aber an Tah hängen. Zu was ist hier Real fähig? Sie scheinen durch das zweite Gegentor etwas wachgerüttelt und bleiben dran.
46'

0 : 2

RMA - BAY: TOOOR für die Bayern! Nach etwa zwanzig Sekunden treffen die Bayern bereits. Nach einem Real-Ballverlust legt Olise den Ball perfekt für Kane auf. Der Bayern-Topscorer hat viel Zeit und schlenzt den Ball dann in die untere Ecke. Kaltstart für die Königlichen.
Harry Kane erhöht nach 20 Sekunden auf 2:0.
Harry Kane erhöht nach 20 Sekunden auf 2:0.Getty Images
RMA - BAY: Weiter gehts im Santiago Bernabeu. Der Ball rollt wieder...
Sporting – Arsenal 0:0
In Lissabon ist ebenfalls Pause. Das Heimteam spielt weiterhin gut mit, findet aber im Gegensatz zu Spielbeginn kaum mehr ein Rezept, um zu Chancen zu kommen. Von Arsenal kommt aus dem Spiel raus bislang kaum Nennenswertes. Einzig bei Standards sorgen die Engländer immer wieder für Gefahr.
Real Madrid - Bayern München 0:1
In Madrid ist Pause. Die Gäste aus München führen nach dem Treffer von Diaz verdient mit 1:0. Real muss seine Taktik wohl etwas anpassen. Sie hatten zu wenig Zugriff und fuhren ihre Konter zu wenig konsequent.
45'

Arnold-Freistoss zu harmlos

RMA - BAY: Trent Alexander-Arnold findet im Zentrum mit seiner Flanke keinen Abnehmer. Bayern kann ohne Mühe klären. Derweil gibt es Pfiffe von den Rängen. Real spielt den Fans nun also doch etwas zu wenig mutig.
41'

0 : 1

RMA - BAY: TOOOR für die Bayern! Luis Diaz vollendet eine mustergültige Kombination und schiebt zur Führung ein. Zuvor hat Gnabry wunderbar zu ihm durchgesteckt. Lunin war da machtlos. Bayern führt aufgrund der Topchancen verdient vor der Pause.
Luis Diaz bejubelt das 1:0.
Luis Diaz bejubelt das 1:0.Getty Images
30'

Sporting auf Augehöhe

Sporting – Arsenal: Auch im anderen Spiel warten wir bislang noch auf Tore. Arsenal ist zwar mehrheitlich im Ballbesitz, die besten Chancen gehen aber auf das Konto des Heimteams.
Keine Tore in der ersten halben Stunde.
Keine Tore in der ersten halben Stunde.Getty Images
29'

Mbappé zum Zweiten

RMA - BAY: Nun kommt auch Real wieder vor Neuer auf. Mbappé zieht nach einem Haken ab und prüft Neuer. Der 40-jährige Keeper ist schnell unten und fischt den Ball raus. Tolle Aktion von beiden. Die Königlichen lassen sich auf die Bayern-Dominanz ein und setzen Nadelstiche. Deshalb ist hier alles offen. Welchem Gigant gelingt der erste Treffer?
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