Real Madrid schlägt Inter Mailand knapp. AFP

Inter Mailand startet mutig, setzt die Hausherren früh unter Druck und kreiert gefährliche Chancen. Vor dem Tor fehlt es an der nötigen Durchschlagskraft. Die Madrilenen warten auf Fehler und werden in der 14. Minute mit einem Treffer von Kylian Mbappé belohnt. Federico Valverde doppelt in der 23. Minute nochmals nach. Dabei macht Inter-Goalie Martinez überhaupt keine gute Figur. Er will den Ball lässig hinter seinem Bein rüberlegen, Valverde durchschaut sein Vorhaben und stochert die Kugel ins Tor.

Nach der Pause versucht Inter, den Druck zu erhöhen und kommt nun regelmässiger vor das Tor der Königlichen. Der Anschlusstreffer lässt aber bis zur 77. Spielminute auf sich warten: Carlos Augusto ist es, der den Ball nach einem präzisen Zuspiel von Lautaro Martínez versenkt. Über weite Strecken zeigt sich Inter trotz Rückstand ebenbürtig und Real muss bis in die letzten Minuten zum 2:1-Sieg zittern.

Manuel Akanji verbringt das Spiel auf der Ersatzbank: Der Schweizer Verteidiger wird bei Inter nicht eingewechselt.

Ein klareres Auswärtsspiel dürfte Villareal noch selten bestritten haben. Nur 39 Fans aus Spanien treten die Reise in den Ruhrpott an, wo ihnen mehr als 80’000 Dortmunder Anhänger gegenüberstehen. Auch auf dem Feld sind die Kräfteverhältnisse deutlich verteilt. Der BVB mit Gregor Kobel im Kasten dominiert, glänzt aber nicht.

Der grösste Aufreger der ersten Halbzeit ist das Out von Konstantinos Karetsas. Der Dortmunder Neuzugang geht ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und muss in der 27. Minute ausgewechselt werden. Nach dem Kreuzbandriss von Giannis Konstantelias fällt nun auch der zweite BVB-Grieche aus – wie lange, ist noch unklar. Noch während dem Spiel gibt der Club ein Update. Karetsas habe mit Kreislaufproblemen zu kämpfen gehabt und werde im Spital weiter behandelt.

Karetsas muss früh ausgewechselt werden – grosse Sorgen beim BVB. AFP

Etwas Balsam auf die Dortmunder Seele gibt es in der 53. Minute. Renato Veiga, Ex–Basler im Dienste Villareals, versenkt den Ball unglücklich im eigenen Tor. Dann schlägt das Momentum um. Villareal fasst Mut und kommt als Folge nach einem Eckball zum Ausgleich. Kurz zuvor muss Gregor Kobel an der Schulter behandelt werden. Beim Gegentor wird er prompt über der betroffenen rechten Schulter erwischt.

Doch der BVB fängt sich. Zehn Minuten vor Schluss darf Schwarzgelb wieder jubeln. Serhou Guirassy verwertet eine Hereingabe von Fabio Silva zur erneuten Führung. In der 85. Minute macht der Stürmer dann den Sack mit einem verwandelten Foulpenalty endgültig zu. In der Nachspielzeit erzielt Guirassy tatsächlich noch sein drittes Tor an diesem Abend, allerdings ins falsche Netz. Er lenkt einen Kobel-Abpraller in den eigenen Kasten ab. Das ist der Schlusspunkt in einer unterhaltsamen zweiten Halbzeit.

Das erste grosse Highlight der Partie lässt lange auf sich warten. Die erste Halbzeit bietet nämlich wenig Sehenswertes. Dafür geht es kurz nach Wiederanpfiff rund. In der 47. Minute schraubt sich Erling Haaland hoch und verwertet eine Flanke per Kopf zum 1:0 im Netz. City hat während der gesamten 90 Minuten die Oberhand und kommt zu einigen guten Chancen. Haaland tütet mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit die drei Punkte für die Briten ein.

Haaland schiesst beide Tore für City an diesem Abend. Getty Images

Lille startet besser in die Partie gegen Betis und kann bereits in der 12. Spielminute durch einen Kopfballtreffer von Ayase Ueda in Führung gehen. Doch die Gäste aus Spanien schlagen in der 33. Minute zurück: Nach perfekter Vorarbeit von Pablo Fornals ist es Marc Barta, der ebenfalls per Kopf trifft. Die Antwort der Hausherren folgt nach einem Eckball nur drei Minuten später, als Alexsandro den Ball ins Netz befördert und die Führung vor der Pause zementiert.

Doppeltorschütze Marc Bartra feiert seinen zweiten Treffer. AFP

Das lässt Betis nicht auf sich sitzen und holt zu Beginn der zweiten Hälfte direkt zum Rückschlag aus: Erneut trifft Barta mit dem Kopf und eröffnet den Gästen wieder alle Möglichkeiten. Nur vier Minuten benötigt Troy Parrott, um die Partie mit seinem Treffer schliesslich endgültig zu drehen und den 3:2-Sieg zu festigen. Ganz bitter für Lille: Ethan Mbappé sieht in der 56. Minute nach einem Ellenbogeneinsatz die Rote Karte und bringt die Franzosen so in Unterzahl.