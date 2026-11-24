Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 5:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 5:1.
92'
Vorbeigeschossen. Bernardo Silva (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
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92'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marc Cucurella mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Sergiño Dest (PSV Eindhoven).
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87'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 5:1. Vinícius Júnior (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jude Bellingham nach einem Konter.
84'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 4:1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Brahim Díaz mit einem Steilpass.
83'
Wechsel PSV Eindhoven. Ayoni Santos kommt für Ruben van Bommel.
82'
Marc Cucurella (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).
81'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Eduardo Camavinga (Real Madrid).
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81'
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Real Madrid. Brahim Díaz kommt für Yan Diomande.
80'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Guus Til (PSV Eindhoven).
80'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Diomande.
78'
Abseits Real Madrid. Marc Cucurella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
78'
Wechsel PSV Eindhoven. Ryan Flamingo kommt für Kodai Sano.
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77'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vinícius Júnior.
74'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahima Konaté.
74'
Ball abgeblockt. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Fernandez mit einem Steilpass.
71'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
70'
Wechsel Real Madrid. Eduardo Camavinga kommt für Arda Güler.
70'
Wechsel PSV Eindhoven. Yarek Gasiorowski kommt für Filip Kostic.
70'
Wechsel PSV Eindhoven. Noah Fernandez kommt für Paul Wanner.
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69'
Ball abgeblockt. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Matej Kovár.
69'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
66'
Vinícius Júnior (Real Madrid) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Yan Diomande.
66'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham.
65'
Ball abgeblockt. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sven Mijnans.
64'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 3:1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Arda Güler.
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63'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
62'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
62'
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 2:1. Jude Bellingham (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
59'
Abseits Real Madrid. Arda Güler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
59'
Vorbeigeschossen. Federico Valverde (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einem langen Ball nach einer Ecke.
58'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Matej Kovár.
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56'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Matej Kovár.
56'
Ball pariert. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
55'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Armando Obispo.
54'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Paul Wanner (PSV Eindhoven).
53'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Federico Valverde.
52'
Ball pariert. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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50'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 1:1. Federico Valverde (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Arda Güler.
49'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Armando Obispo (PSV Eindhoven).
47'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Federico Valverde.
47'
Federico Valverde (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Guus Til (PSV Eindhoven).
46'
Foul von Dean Huijsen (Real Madrid).
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46'
Guus Til (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Real Madrid. Dean Huijsen kommt für Éder Militão.
45'
Wechsel Real Madrid. Jude Bellingham kommt für Aurélien Tchouaméni.
45'
Wechsel Real Madrid. Ibrahima Konaté kommt für Antonio Rüdiger.
45'
Wechsel PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic kommt für Ivan Perisic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 0:1.
48'
Vorbeigeschossen. Kodai Sano (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guus Til mit einer Flanke.
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47'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yan Diomande.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Paul Wanner (PSV Eindhoven).
44'
Antonio Rüdiger (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Antonio Rüdiger (Real Madrid).
44'
Guus Til (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Marc Cucurella (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).
42'
Filip Kostic (PSV Eindhoven) sieht eine Gelbe Karte.
42'
Handspiel von Éder Militão (Real Madrid).
41'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Sergiño Dest (PSV Eindhoven).
41'
Antonio Rüdiger (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Foul von Guus Til (PSV Eindhoven).
40'
Vorbeigeschossen. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ruben van Bommel.
39'
Abseits Real Madrid. Kylian Mbappé spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
34'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Marc Cucurella nach einem Konter.
32'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven ist 0:1. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
30'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
VAR Entscheidung: Elfmeter PSV Eindhoven.
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28'
Aurélien Tchouaméni verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
28'
Elfmeter für PSV Eindhoven. Sven Mijnans wurde im Strafraum gefoult.
28'
Vorbeigeschossen. Kodai Sano (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ruben van Bommel.
16'
Vorbeigeschossen. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guus Til.
14'
Ball abgeblockt. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arda Güler.
11'
Vinícius Júnior (Real Madrid) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Aurélien Tchouaméni.
9'
Abseits Real Madrid. Kylian Mbappé spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
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9'
Vorbeigeschossen. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kodai Sano.
4'
Vorbeigeschossen. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sven Mijnans.
4'
Foul von Sven Mijnans (PSV Eindhoven).
4'
Éder Militão (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.