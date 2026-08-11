Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Hapoel Be'er Sheva ist 0:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Hapoel Be'er Sheva ist 0:2.
92'
Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
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92'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amit Ohana kommt für Javon East.
92'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Ofir Davidzada kommt für Pedro Amador.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
80'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Aleksandar Katai kommt für Nayair Tiknizyan.
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79'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Hapoel Be'er Sheva ist 0:2. Javon East (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Eliel Peretz.
76'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Djibril Diop kommt für Igor Zlatanovic.
73'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Muhammed Cham kommt für Osman Bukari.
66'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Muhammad Abu Rumi kommt für Niv Yehoshua.
66'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Mohammad Kna'an kommt für Guy Mizrahi.
63'
Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Mirko Ivanic kommt für Vasilije Kostov.
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61'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Hapoel Be'er Sheva ist 0:1. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Javon East.
45'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Mohamed Abu Fani kommt für Timi Max Elsnik.
45'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Marko Arnautovic kommt für Jay Enem.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Hapoel Be'er Sheva ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
22'
Itay Rotman (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Roter Stern Belgrad und Hapoel Be'er Sheva.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.