Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 5:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 5:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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79'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 5:0. Osman Bukari (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Aleksandar Katai.
79'
Wechsel Larne FC. Montel Gibson kommt für Sean Graham.
77'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Mirko Ivanic kommt für Mohamed Abu Fani.
70'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Nikola Stankovic kommt für Seol Young-Woo.
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70'
Wechsel Larne FC. Conor McKendry kommt für Dylan Sloan.
64'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Timi Max Elsnik kommt für Rade Krunic.
64'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Nayair Tiknizyan kommt für Matej Strika.
63'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Osman Bukari kommt für Loizos Loizou.
60'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 4:0. Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
60'
Wechsel Larne FC. James Simpson kommt für Ronan Doherty.
60'
Wechsel Larne FC. Logan Wallace kommt für Jordan McEneff.
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49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 3:0. Loizos Loizou (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
45'
Wechsel Larne FC. Paul O'Neill kommt für Kevin O'Hara.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 2:0.
49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 2:0. Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Milos Veljkovic.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC ist 1:0. Aleksandar Katai (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Milos Veljkovic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Roter Stern Belgrad und Larne FC.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.