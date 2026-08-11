Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 4:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 4:0.
94'
Wechsel Sabah. Tellur Mütallimov kommt für Akim Zedadka.
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94'
Das Spiel läuft wieder.
94'
Das Spiel ist unterbrochen (Sabah).
93'
Wechsel Sabah. Abdulla Xaybulayev kommt für Ivan Lepinjica.
93'
Wechsel Sabah. Rodrigo Fernandes kommt für Joy-Lance Mickels.
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92'
Vorbeigeschossen. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Janni Serra.
91'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Stas Pokatilov.
91'
Ball pariert. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tobias Bech mit einem langen Ball.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 4:0. Xander Severina (Sabah) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Akim Zedadka.
87'
Ball abgeblockt. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Nwachukwu.
87'
Vorbeigeschossen. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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86'
Ball pariert. Christian Nwachukwu (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joy-Lance Mickels.
86'
Ball abgeblockt. Mikael Anderson (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Ball pariert. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Frederik Emmery.
85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Akim Zedadka (Sabah).
83'
Foul von Akim Zedadka (Sabah).
83'
Frederik Emmery (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Ball abgeblockt. Xander Severina (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
82'
Wechsel Sabah. Christian Nwachukwu kommt für Aleksey Isaev.
82'
Wechsel Aarhus GF. Sebastian Jørgensen kommt für Jens Jønsson.
81'
Wechsel Aarhus GF. Mouhammade Camara kommt für Colin Rösler.
81'
Ball abgeblockt. Xander Severina (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev mit einem langen Ball.
78'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 3:0. Joy-Lance Mickels (Sabah) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
78'
Ball abgeblockt. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Veljko Simic.
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78'
Vorbeigeschossen. Aleksey Isaev (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Xander Severina.
78'
Vorbeigeschossen. Tymoteusz Puchacz (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Veljko Simic mit einer Flanke.
77'
Ball abgeblockt. Xander Severina (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
77'
Ivan Lepinjica (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
75'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Colin Rösler (Aarhus GF).
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72'
Vorbeigeschossen. Colin Rösler (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
72'
Wechsel Aarhus GF. Janni Serra kommt für Magnus Knudsen.
71'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
71'
Ball abgeblockt. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Arnstad.
70'
Foul von Joy-Lance Mickels (Sabah).
70'
Mikael Anderson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ivan Lepinjica (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Magnus Knudsen (Aarhus GF).
69'
Ball pariert. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksey Isaev.
68'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Xander Severina mit einer Flanke.
67'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 2:0. Steve Solvet (Sabah) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Aleksey Isaev mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
66'
Eric Kahl (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Xander Severina (Sabah) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Eric Kahl (Aarhus GF).
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65'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah).
65'
Eric Kahl (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel Aarhus GF. Mikael Anderson kommt für Rasmus Carstensen.
64'
Wechsel Aarhus GF. Frederik Emmery kommt für Gift Links.
64'
Vorbeigeschossen. Steve Solvet (Sabah) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Xander Severina nach einer Ecke.
63'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Andersen.
59'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 1:0. Veljko Simic (Sabah) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Joy-Lance Mickels mit einem Steilpass.
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58'
Abseits Sabah. Steve Solvet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joy-Lance Mickels im Abseits.
58'
Wechsel Sabah. Xander Severina kommt für Orphé Mbina.
57'
Abseits Sabah. Orphé Mbina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joy-Lance Mickels im Abseits.
57'
Ball abgeblockt. Gift Links (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rasmus Carstensen mit einem langen Ball.
56'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah).
56'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleksey Isaev.
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54'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
54'
Veljko Simic (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Eric Kahl (Aarhus GF).
53'
Ball pariert. Orphé Mbina (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Veljko Simic.
52'
Foul von Joy-Lance Mickels (Sabah).
52'
Jacob Andersen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
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50'
Foul von Steve Solvet (Sabah).
50'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Tymoteusz Puchacz (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksey Isaev.
46'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sabah und Aarhus GF ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Kristian Arnstad (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gift Links nach einer Ecke.
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45'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Stas Pokatilov.
45'
Ball pariert. Kristian Arnstad (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
44'
Foul von Akim Zedadka (Sabah).
44'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Stas Pokatilov.
43'
Ball pariert. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
43'
Ball pariert. Rasmus Carstensen (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tobias Bech.
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40'
Vorbeigeschossen. Akim Zedadka (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
39'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
39'
Ball pariert. Akim Zedadka (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Orphé Mbina.
39'
Ball abgeblockt. Orphé Mbina (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Vorbeigeschossen. Gift Links (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jens Jønsson mit einem langen Ball.
36'
Ivan Lepinjica (Sabah) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Magnus Knudsen (Aarhus GF).
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35'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah).
35'
Jacob Andersen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah).
33'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Jacob Andersen (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Tymoteusz Puchacz (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
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32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Orphé Mbina (Sabah).
29'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
29'
Ball abgeblockt. Ivan Lepinjica (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksey Isaev.
25'
Foul von Orphé Mbina (Sabah).
25'
Colin Rösler (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz.
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19'
Ball abgeblockt. Jens Jønsson (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rasmus Carstensen.
18'
Vorbeigeschossen. Orphé Mbina (Sabah) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke.
15'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Jens Jønsson.
14'
Akim Zedadka (Sabah) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Gift Links (Aarhus GF).
12'
Akim Zedadka (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Gift Links (Aarhus GF).
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12'
Ball abgeblockt. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksey Isaev.
11'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah).
11'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Abseits Sabah. Stas Pokatilov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joy-Lance Mickels im Abseits.
9'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
9'
Ball pariert. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einem langen Ball.
8'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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8'
Tymoteusz Puchacz (Sabah) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
7'
Vorbeigeschossen. Veljko Simic (Sabah) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Gift Links.
1'
Akim Zedadka (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sabah und Aarhus GF.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.