Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Tymoteusz Puchacz.
31'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Kaheem Parris (Sabah FK).
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30'
Abseits Sabah FK. Kaheem Parris spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joy-Lance Mickels im Abseits.
27'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka.
25'
Foul von Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).
25'
Aden McCarthy (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Ball abgeblockt. Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Vorbeigeschossen. Veljko Simic (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Akim Zedadka.
24'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Felix Nmecha nach einer Standardsituation.
24'
Ball pariert. Joey Veerman (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
22'
Steve Solvet (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Steve Solvet (Sabah FK).
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20'
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Kaheem Parris (Sabah FK).
19'
Vorbeigeschossen. Akim Zedadka (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aden McCarthy nach einer Ecke.
19'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Nico Schlotterbeck.
18'
Vorbeigeschossen. Ivan Lepinjica (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
17'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
17'
Joy-Lance Mickels (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Joy-Lance Mickels.
16'
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK).
13'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund ist 0:1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
10'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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9'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka mit einer Flanke.
7'
Abseits Sabah FK. Tymoteusz Puchacz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Veljko Simic im Abseits.
7'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka mit einem Steilpass.
6'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Svensson.
5'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Serhou Guirassy mit einem Steilpass.
2'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.