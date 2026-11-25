Die Katalanen dürfen jubeln. AFP

Champions-League-Debütant Sabah hielt lange mit den Katalanen mit – zumindest in den ersten 45 Minuten. Man hatte sogar einen Lattenknaller, doch Anthony Gordon erzielte dennoch die Führung für die Katalanen, die ohne Lamine Yamal den über fünf Stunden langen Flug antraten.

In der zweiten Halbzeit drückte der Mitfavorit auf den Titel aufs Gaspedal. Erneut Gordon, dazu Adeyemi und Gabriel Jesus sorgten nach Wiederanpfiff für eine schnelle 4:0-Führung. Sabah liess sich am Ende aber nicht gehen, es gelang sogar noch der Anschluss, mehr war jedoch nicht möglich.

Im Parallelspiel gab es derweil ebenfalls einen spanischen Sieg. Villarreal gewann die Partie auswärts in Prag mit 1:0. Das goldene Tor erzielte Tajon Buchanan in der 62. Minute. Durch den Dreier können die Spanier weiter auf einen Platz unter den Top 24 hoffen.