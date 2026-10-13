Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sabah FK und Slavia Prag ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sabah FK und Slavia Prag ist 2:0.
95'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Oskar Kubiak.
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94'
Ball abgeblockt. Abdulla Xaybulayev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Markovic.
93'
Ball pariert. Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joy-Lance Mickels.
92'
Ball pariert. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Danijel Sturm.
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91'
Vorbeigeschossen. Orphé Mbina (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
91'
Vorbeigeschossen. Abdulla Xaybulayev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Markovic.
90'
Ball pariert. Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ivan Lepinjica.
90'
Ball abgeblockt. Orphé Mbina (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah FK und Slavia Prag ist 2:0. Joy-Lance Mickels (Sabah FK) trifft mit dem linken Fuss vom linken Flügel, in die Tormitte. Vorbereitet von Orphé Mbina.
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86'
Ball pariert. Mubarak Suleiman (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi.
86'
Wechsel Sabah FK. Abdulla Xaybulayev kommt für Veljko Simic.
85'
Handspiel von Danijel Sturm (Slavia Prag).
82'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
82'
Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball abgeblockt. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wiktor Nowak.
81'
Vorbeigeschossen. Mubarak Suleiman (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mojmír Chytil.
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80'
Foul von Oskar Kubiak (Slavia Prag).
80'
Christian Nwachukwu (Sabah FK) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Lukás Provod (Slavia Prag).
79'
Orphé Mbina (Sabah FK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Oskar Kubiak (Slavia Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Oskar Kubiak (Slavia Prag).
77'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Rahman Dasdamirov.
75'
Wechsel Slavia Prag. Oskar Kubiak kommt für Ange N'Guessan.
74'
Akim Zedadka (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Danijel Sturm (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Akim Zedadka (Sabah FK).
74'
Ball pariert. Christian Nwachukwu (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
73'
Wechsel Slavia Prag. Mojmír Chytil kommt für Tomás Chory.
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73'
Wechsel Slavia Prag. Samuel Isife kommt für Tomás Vlcek.
73'
Wechsel Sabah FK. Christian Nwachukwu kommt für Du Queiroz.
73'
Wechsel Sabah FK. Orphé Mbina kommt für Kaheem Parris.
72'
Wechsel Sabah FK. Rahman Dasdamirov kommt für Steve Solvet.
72'
Ball pariert. Tomás Chory (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von David Moses mit einer Flanke.
71'
Vorbeigeschossen. Wiktor Nowak (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomás Vlcek.
70'
Ball abgeblockt. Wiktor Nowak (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danijel Sturm.
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69'
Vorbeigeschossen. Veljko Simic (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Du Queiroz.
67'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
67'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Steve Solvet (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Lukás Provod (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Steve Solvet (Sabah FK).
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64'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Moses.
63'
Tomás Chory (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah FK).
63'
Vorbeigeschossen. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Danijel Sturm nach einer Standardsituation.
62'
Wechsel Slavia Prag. Wiktor Nowak kommt für Michal Sadílek.
62'
Wechsel Slavia Prag. Mubarak Suleiman kommt für Tomás Holes.
61'
Lukás Provod (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Akim Zedadka (Sabah FK).
61'
Ball abgeblockt. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
61'
Ball pariert. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ange N'Guessan.
60'
Ball abgeblockt. Ange N'Guessan (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sadílek mit einer Flanke.
60'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Akim Zedadka.
58'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
58'
Joy-Lance Mickels (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Abseits Slavia Prag. Jakub Markovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tomás Chory im Abseits.
56'
Ball pariert. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi.
55'
Ball abgeblockt. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danijel Sturm.
53'
Abseits Sabah FK. Tymoteusz Puchacz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Veljko Simic im Abseits.
53'
Ball pariert. Kaheem Parris (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Du Queiroz.
53'
Vorbeigeschossen. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Michal Sadílek mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
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52'
Lukás Provod (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Akim Zedadka (Sabah FK).
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sabah FK und Slavia Prag ist 1:0. Kaheem Parris (Sabah FK) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ivan Lepinjica nach einem Konter.
47'
Abseits Slavia Prag. David Moses spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danijel Sturm im Abseits.
47'
Foul von Kaheem Parris (Sabah FK).
47'
Ange N'Guessan (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Tymoteusz Puchacz (Sabah FK).
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46'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sabah FK und Slavia Prag ist 0:0.
47'
Abseits Slavia Prag. David Moses spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danijel Sturm im Abseits.
47'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah FK).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Du Queiroz (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
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45'
Ball abgeblockt. Du Queiroz (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Foul von Danijel Sturm (Slavia Prag).
44'
Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Akim Zedadka (Sabah FK).
39'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Aden McCarthy.
39'
Ball abgeblockt. Tomás Chory (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi.
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39'
Ball abgeblockt. Tomás Chory (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Joy-Lance Mickels.
36'
Foul von Joy-Lance Mickels (Sabah FK).
36'
Jakub Markovic (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Vlcek.
35'
Ball pariert. Ange N'Guessan (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi.
30'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK).
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30'
Michal Sadílek (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Abseits Slavia Prag. Lukás Provod spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danijel Sturm im Abseits.
28'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Danijel Sturm (Slavia Prag).
24'
Foul von Steve Solvet (Sabah FK).
24'
Tomás Chory (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
22'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK).
22'
David Moses (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ivan Lepinjica (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von David Moses (Slavia Prag).
17'
VAR Entscheidung: Kein Tor Sabah FK 0-0 Slavia Prag.
17'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Kaheem Parris (Sabah FK) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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17'
Abseits Sabah FK. Veljko Simic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kaheem Parris im Abseits.
15'
Akim Zedadka (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
14'
Veljko Simic (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Foul von Veljko Simic (Sabah FK).
14'
Tomás Holes (Slavia Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Umarali Rakhmonaliev.
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9'
Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
9'
Foul von Aden McCarthy (Sabah FK).
9'
Lukás Provod (Slavia Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Zima (Slavia Prag).
2'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
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2'
Veljko Simic (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
David Moses (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Veljko Simic (Sabah FK).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sabah FK und Slavia Prag.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.