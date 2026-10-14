Schachtjor Donezk

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 3:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 3:1.
93'
Foul von Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk).
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93'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Barnabás Varga (AEK Athen).
91'
Abseits AEK Athen. Barnabás Varga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oleksandr Zubkov im Abseits.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Barnabás Varga (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Dmytro Riznyk (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Barnabás Varga (AEK Athen).
89'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mijat Gacinovic (AEK Athen).
87'
Wechsel Schachtar Donezk. Lucas Ferreira kommt für Alisson Santana.
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87'
Wechsel Schachtar Donezk. Luca Meirelles kommt für Kauã Elias.
86'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 3:1. Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Isaque.
85'
Handspiel von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
84'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Mijat Gacinovic (AEK Athen).
83'
Wechsel AEK Athen. Oleksandr Zubkov kommt für Razvan Marin.
82'
Foul von Alisson Santana (Schachtar Donezk).
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82'
João Mário (AEK Athen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Schachtar Donezk. Yehor Nazaryna kommt für Marlon Gomes.
80'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 2:1. Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alisson Santana.
79'
Wechsel AEK Athen. Barnabás Varga kommt für Luka Jovic.
78'
Wechsel AEK Athen. Kaan Kairinen kommt für Milán Vitális.
77'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
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75'
Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
74'
Foul von Valerii Bondar (Schachtar Donezk).
74'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Filipe Relvas (AEK Athen).
73'
Foul von Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk).
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73'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Vorbeigeschossen. Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pedro Henrique.
71'
Wechsel AEK Athen. Mijat Gacinovic kommt für Zine.
71'
Wechsel AEK Athen. João Mário kommt für Lovro Majer.
70'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
70'
Zine (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Milán Vitális.
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68'
Ball abgeblockt. Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Henrique.
67'
Abseits Schachtar Donezk. Valerii Bondar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
66'
Handspiel von Lazaros Rota (AEK Athen).
65'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
65'
Milán Vitális (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
65'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Vorbeigeschossen. Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alisson Santana mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Wechsel Schachtar Donezk. Gleiker Mendoza kommt für Newerton.
63'
Wechsel Schachtar Donezk. Isaque kommt für Pedrinho.
63'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Harold Moukoudi.
63'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Foul von Pedrinho (Schachtar Donezk).
62'
Lovro Majer (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Razvan Marin (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
59'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
59'
Harold Moukoudi (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Abseits Schachtar Donezk. Pedro Henrique spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
57'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
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57'
Lovro Majer (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ball abgeblockt. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke.
56'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Dmytro Riznyk.
56'
Ball pariert. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
54'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
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54'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
53'
Abseits AEK Athen. Filipe Relvas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luka Jovic im Abseits.
52'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Razvan Marin.
51'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
51'
Razvan Marin (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Milán Vitális (AEK Athen).
50'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zine.
49'
Ball pariert. Stavros Pilios (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luka Jovic.
48'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
48'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
46'
Ball abgeblockt. Newerton (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedrinho.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 1:1.
45'
Vorbeigeschossen. Zine (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stavros Pilios mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
43'
Razvan Marin (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Harold Moukoudi (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
40'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Lazaros Rota.
38'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milán Vitális.
38'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) trifft die Latte mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel.
35'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
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35'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 1:1. Pedrinho (Schachtar Donezk) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
31'
VAR Entscheidung: Elfmeter Schachtar Donezk.
31'
Elfmeter für Schachtar Donezk. Alisson Santana wurde im Strafraum gefoult.
31'
Filipe Relvas verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist 0:1. Lovro Majer (AEK Athen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Stavros Pilios nach einem Konter.
24'
Abseits Schachtar Donezk. Vinícius Tobias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kauã Elias im Abseits.
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23'
Vorbeigeschossen. Milán Vitális (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
21'
Ball abgeblockt. Pedro Henrique (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Newerton.
20'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
20'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Filipe Relvas.
19'
Ball abgeblockt. Newerton (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Lovro Majer (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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18'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
16'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
14'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zine.
14'
Vorbeigeschossen. Zine (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin.
11'
Abseits Schachtar Donezk. Pedrinho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Valerii Bondar im Abseits.
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11'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Milán Vitális (AEK Athen).
10'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Brignoli.
9'
Ball pariert. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Vinícius Tobias.
6'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Milán Vitális (AEK Athen).
3'
Harold Moukoudi (AEK Athen) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Lovro Majer mit einer Flanke nach einer Ecke.
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2'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Vinícius Tobias.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.