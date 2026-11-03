Schachtjor Donezk

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Sporting Lissabon ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Sporting Lissabon ist 0:1.
94'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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93'
Foul von Isaque (Schachtar Donezk).
93'
Rodrigo Zalazar (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Pedro Henrique (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oleh Ocheretko.
92'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Meirelles mit einer Flanke.
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91'
Ball pariert. Newerton (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oleh Ocheretko mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Schachtar Donezk. Lucas Ferreira kommt für Mykola Matviienko.
90'
Wechsel Schachtar Donezk. Luca Meirelles kommt für Alisson Santana.
89'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Silas Andersen (Sporting Lissabon).
88'
Wechsel Sporting Lissabon. João Simões kommt für Issa Doumbia.
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88'
Wechsel Sporting Lissabon. Salvador Blopa kommt für Maxi Araújo.
88'
Foul von Valerii Bondar (Schachtar Donezk).
88'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pedro Henrique.
86'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Sergi Altimira (Sporting Lissabon).
84'
Foul von Valerii Bondar (Schachtar Donezk).
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84'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel Schachtar Donezk. Lassina Traoré kommt für Marlon Gomes.
83'
Wechsel Sporting Lissabon. Iván Fresneda kommt für Geny Catamo.
82'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Vinícius Tobias.
81'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Sergi Altimira (Sporting Lissabon).
79'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Issa Doumbia (Sporting Lissabon).
79'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Rui Silva.
79'
Ball pariert. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber links unten gehalten.
78'
Newerton (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Geny Catamo (Sporting Lissabon).
77'
Vorbeigeschossen. Marlon Gomes (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
76'
Handspiel von Issa Doumbia (Sporting Lissabon).
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74'
Isaque (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Silas Andersen (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Isaque (Schachtar Donezk).
72'
Vorbeigeschossen. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Marlon Gomes.
71'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Maxi Araújo.
70'
Wechsel Sporting Lissabon. Rodrigo Zalazar kommt für Fotis Ioannidis.
69'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Silas Andersen.
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67'
Wechsel Schachtar Donezk. Isaque kommt für Yehor Nazaryna.
67'
Wechsel Schachtar Donezk. Newerton kommt für Gleiker Mendoza.
67'
Vorbeigeschossen. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
66'
Maxi Araújo (Sporting Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
66'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Marlon Gomes (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
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64'
Foul von Silas Andersen (Sporting Lissabon).
64'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon).
64'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
63'
Ball pariert. Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Geny Catamo mit einer Flanke.
62'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Henrique.
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62'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke.
59'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Sporting Lissabon ist 0:1. Issa Doumbia (Sporting Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
56'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
56'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Abseits Schachtar Donezk. Valerii Bondar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
54'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Gonçalo Inácio.
54'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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52'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
52'
Fotis Ioannidis (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Silas Andersen (Sporting Lissabon).
47'
Vorbeigeschossen. Issa Doumbia (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luis Suárez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Sporting Lissabon ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Foul von Pedro Henrique (Schachtar Donezk).
43'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yehor Nazaryna mit einer Flanke nach einer Ecke.
41'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Gonçalo Inácio.
38'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Quaresma.
36'
Ball abgeblockt. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Silas Andersen mit einem Steilpass.
35'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
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35'
Sergi Altimira (Sporting Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Pedro Henrique (Schachtar Donezk).
34'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Luis Suárez (Sporting Lissabon).
32'
Vorbeigeschossen. Silas Andersen (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fotis Ioannidis nach einer Ecke.
32'
Vorbeigeschossen. Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke nach einer Ecke.
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31'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Henrique.
30'
Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon).
25'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Sergi Altimira.
23'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Eduardo Felicíssimo (Sporting Lissabon).
22'
Vorbeigeschossen. Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yehor Nazaryna mit einer Flanke nach einer Ecke.
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21'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Felicíssimo.
18'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Eduardo Felicíssimo (Sporting Lissabon).
17'
Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Silas Andersen (Sporting Lissabon).
11'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
11'
Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
9'
Ball abgeblockt. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Silas Andersen mit einer Flanke.
6'
Ball pariert. Pedro Henrique (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alisson Santana.
4'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
3'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Silas Andersen (Sporting Lissabon).
2'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Schachtar Donezk und Sporting Lissabon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.