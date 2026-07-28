Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia ist 2:1.
94'
Wechsel Ararat-Armenia. Luís Felipe kommt für Hugo Oliveira.
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94'
Wechsel Ararat-Armenia. Alioune Ndour kommt für Sandro Lima.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel Shamrock Rovers. Michael Noonan kommt für Graham Burke.
85'
Wechsel Shamrock Rovers. Daniel Mândroiu kommt für Lee Grace.
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85'
Wechsel Shamrock Rovers. Naj Razi kommt für Dylan Watts.
84'
Wechsel Ararat-Armenia. Michel Ayvazyan kommt für Maxence Carlier.
84'
Wechsel Ararat-Armenia. Zhirayr Shaghoyan kommt für Zidane Banjaqui.
82'
Franca (Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Wechsel Shamrock Rovers. Enda Stevens kommt für Jake Mulraney.
77'
Wechsel Shamrock Rovers. Jonathan Afolabi kommt für Aaron Greene.
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73'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia ist 2:1. Sandro Lima (Ararat-Armenia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
72'
Wechsel Ararat-Armenia. Franca kommt für Artur Serobyan.
58'
Pico Lopes (Shamrock Rovers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Junior Julio (Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
36'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia ist 2:0. Aaron Greene (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jack Byrne.
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11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia ist 1:0. Matt Healy (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Aaron Greene.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Shamrock Rovers und Ararat-Armenia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.