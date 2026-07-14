Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 5:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 5:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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82'
Naj Razi (Shamrock Rovers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Dunstan Vella (Floriana) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Wechsel Shamrock Rovers. Michael Noonan kommt für John McGovern.
77'
Wechsel Shamrock Rovers. Jonathan Afolabi kommt für Graham Burke.
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77'
Wechsel Shamrock Rovers. Naj Razi kommt für Dylan Watts.
77'
Wechsel Shamrock Rovers. Connor Malley kommt für John O'Sullivan.
75'
Dylan Watts (Shamrock Rovers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 5:1. Jack Byrne (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dylan Watts.
71'
Wechsel Floriana. Ange Curtis N`Dri kommt für Tomislav Gudelj.
68'
John McGovern (Shamrock Rovers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Wechsel Shamrock Rovers. Tunmise Sobowale kommt für Jake Mulraney.
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64'
Wechsel Floriana. Dunstan Vella kommt für Chapi Romano.
61'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 4:1. Graham Burke (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jake Mulraney.
52'
Wechsel Floriana. Kenan Dervisagic kommt für Robert Muric.
48'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 3:1. John McGovern (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dylan Watts.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
29'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 2:1. Dylan Watts (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Adam Brennan.
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13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 1:1. Tomislav Gudelj (Floriana) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Mustapha Jah.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Floriana ist 1:0. Lee Grace (Shamrock Rovers) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jack Byrne.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Shamrock Rovers und Floriana.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.