SK Slavia Prag

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slavia Prag und FC Arsenal ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slavia Prag und FC Arsenal ist 1:2.
96'
Ball pariert. Mikulás Konecny (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Stepán Chaloupek.
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95'
Foul von Declan Rice (FC Arsenal).
95'
Mojmír Chytil (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Max Dowman (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Michal Sadílek (Slavia Prag).
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93'
Vorbeigeschossen. Stepán Chaloupek (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Michal Sadílek mit einer Flanke nach einem Konter.
93'
Wechsel FC Arsenal. Max Dowman kommt für Noni Madueke.
92'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von David Jurásek (Slavia Prag).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und FC Arsenal ist 1:2. Wiktor Nowak (Slavia Prag) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von David Jurásek mit einer Flanke.
89'
Ball abgeblockt. Mikulás Konecny (Slavia Prag) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sadílek mit einer Flanke.
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89'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Cristhian Mosquera.
89'
Ball abgeblockt. Oskar Kubiak (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tomás Holes.
84'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
83'
Ball pariert. Oskar Kubiak (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tomás Holes mit einer Flanke.
83'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
83'
Mojmír Chytil (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Ball abgeblockt. Christos Tzolis (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Piero Hincapié.
82'
Ball abgeblockt. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Piero Hincapié.
82'
Vorbeigeschossen. Jurriën Timber (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raya mit einem langen Ball.
81'
Wechsel Slavia Prag. Stepán Chaloupek kommt für David Moses.
81'
Gabriel Magalhães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Mojmír Chytil (Slavia Prag).
79'
Vorbeigeschossen. Mikulás Konecny (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Jurásek mit einer Flanke nach einem Konter.
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78'
Wechsel FC Arsenal. Martin Ødegaard kommt für Viktor Gyökeres.
78'
Wechsel FC Arsenal. Jurriën Timber kommt für Ben White.
77'
Vorbeigeschossen. David Zima (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mojmír Chytil.
77'
Ball abgeblockt. David Zima (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikulás Konecny.
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wiktor Nowak (Slavia Prag).
75'
Ball pariert. Wiktor Nowak (Slavia Prag) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten.
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75'
Ball abgeblockt. Mojmír Chytil (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ange N'Guessan.
75'
Vorbeigeschossen. Ange N'Guessan (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
74'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
74'
Ball abgeblockt. David Jurásek (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oskar Kubiak.
74'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
72'
Ball pariert. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christos Tzolis.
71'
Wechsel Slavia Prag. David Jurásek kommt für Emmanuel Ayaosi.
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71'
Mikel Merino (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Tomás Holes (Slavia Prag).
68'
Declan Rice (FC Arsenal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Declan Rice (FC Arsenal).
68'
Michal Sadílek (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
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62'
Wechsel FC Arsenal. Christos Tzolis kommt für Eberechi Eze.
62'
Wechsel FC Arsenal. Cristhian Mosquera kommt für Ezri Konsa.
61'
Wechsel Slavia Prag. Mikulás Konecny kommt für Tomás Vlcek.
60'
Martín Zubimendi (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Wiktor Nowak (Slavia Prag).
59'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
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58'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ezri Konsa.
58'
Ball abgeblockt. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ange N'Guessan.
55'
Foul von Ben White (FC Arsenal).
55'
Ange N'Guessan (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Viktor Gyökeres (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Michal Sadílek (Slavia Prag).
53'
Ezri Konsa (FC Arsenal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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53'
Foul von Ezri Konsa (FC Arsenal).
53'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Abseits Slavia Prag. Mojmír Chytil spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emmanuel Ayaosi im Abseits.
51'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mojmír Chytil mit dem Kopf.
49'
Ball abgeblockt. Oskar Kubiak (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Foul von Ezri Konsa (FC Arsenal).
47'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ball pariert. Oskar Kubiak (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Wiktor Nowak.
45'
Wechsel Slavia Prag. Mojmír Chytil kommt für Mubarak Suleiman.
45'
Wechsel Slavia Prag. Ange N'Guessan kommt für Danijel Sturm.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slavia Prag und FC Arsenal ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Abseits Slavia Prag. Tomás Holes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wiktor Nowak im Abseits.
43'
Foul von Piero Hincapié (FC Arsenal).
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43'
Michal Sadílek (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Gabriel Magalhães (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
41'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Ayaosi.
41'
Mikel Merino (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Oskar Kubiak (Slavia Prag).
38'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und FC Arsenal ist 0:2. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Mikel Merino.
36'
Eberechi Eze (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Tomás Vlcek (Slavia Prag).
36'
Vorbeigeschossen. Tomás Holes (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Zima mit dem Kopf.
27'
Foul von Mikel Merino (FC Arsenal).
27'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball pariert. Mikel Merino (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ben White.
26'
Ball abgeblockt. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Piero Hincapié.
25'
Abseits Slavia Prag. David Zima spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mubarak Suleiman im Abseits.
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25'
Foul von Noni Madueke (FC Arsenal).
25'
David Zima (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Mikel Merino (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber.
24'
Ball abgeblockt. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke.
21'
Piero Hincapié (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
20'
David Moses (Slavia Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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20'
Eberechi Eze (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von David Moses (Slavia Prag).
19'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Oskar Kubiak (Slavia Prag).
17'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
17'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Nazar Domchak.
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15'
Ball pariert. Mikel Merino (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eberechi Eze.
9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und FC Arsenal ist 0:1. Noni Madueke (FC Arsenal) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Viktor Gyökeres mit einem Steilpass.
8'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Wiktor Nowak (Slavia Prag).
2'
Abseits FC Arsenal. Declan Rice spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ben White im Abseits.
1'
Foul von Michal Sadílek (Slavia Prag).
1'
Martín Zubimendi (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Slavia Prag und FC Arsenal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.