SK Slavia Prag

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 2:3.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 2:3.
97'
Ball abgeblockt. Michal Sadílek (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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97'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Andrija Bulatovic.
96'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Florian Sotoca.
96'
Ball abgeblockt. Danijel Sturm (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
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94'
Michal Sadílek (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 2:3. Ruben Aguilar (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links.
92'
Ball abgeblockt. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danijel Sturm.
91'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 2:2. Florian Thauvin (RC Lens) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mezian Mesloub mit einer Flanke.
91'
Ball abgeblockt. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismaëlo Ganiou.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 2:1. Danijel Sturm (Slavia Prag) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links nach einer Standardsituation.
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88'
Ball abgeblockt. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Ball abgeblockt. Stepán Chaloupek (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sadílek mit einer Flanke.
87'
Foul von Kyllian Antonio (RC Lens).
87'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin nach einer Ecke.
86'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Markovic.
86'
Ball pariert. Ismaëlo Ganiou (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Florian Sotoca.
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84'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Wechsel Slavia Prag. Ivan Schranz kommt für Samuel Isife.
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
82'
Wechsel Slavia Prag. Toumani Diakité kommt für Wiktor Nowak.
82'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrija Bulatovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Wiktor Nowak.
81'
Vorbeigeschossen. Junior Kadile (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin.
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80'
Vorbeigeschossen. Florian Sotoca (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matthieu Udol mit einer Flanke.
80'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Odsonne Édouard.
78'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mezian Mesloub.
76'
Wechsel Slavia Prag. Tomás Chory kommt für Mojmír Chytil.
76'
Wechsel Slavia Prag. David Jurásek kommt für Oskar Kubiak.
75'
Wechsel RC Lens. Junior Kadile kommt für Abdallah Sima.
75'
Wechsel RC Lens. Florian Sotoca kommt für Amadou Haidara.
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74'
Vorbeigeschossen. Tomás Vlcek (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Michal Sadílek.
74'
Vorbeigeschossen. Michal Sadílek (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stepán Chaloupek mit dem Kopf.
73'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 1:1. Abdallah Sima (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einer Ecke.
73'
Ball abgeblockt. Odsonne Édouard (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruben Aguilar.
72'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Mojmír Chytil.
72'
Ball abgeblockt. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthieu Udol.
72'
Ball abgeblockt. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danijel Sturm.
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71'
Ball abgeblockt. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruben Aguilar.
68'
Vorbeigeschossen. Ruben Aguilar (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
68'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Isife.
67'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mezian Mesloub.
67'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wiktor Nowak (Slavia Prag).
66'
Ball abgeblockt. Kyllian Antonio (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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65'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Wiktor Nowak.
65'
Ball abgeblockt. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mezian Mesloub mit einem Steilpass.
64'
Ball pariert. Odsonne Édouard (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
63'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
62'
Ismaëlo Ganiou (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
62'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Wechsel RC Lens. Odsonne Édouard kommt für Souleymane Sagnan.
62'
Wechsel RC Lens. Ruben Aguilar kommt für Michal Skóras.
61'
Wechsel RC Lens. Mezian Mesloub kommt für Franjo Ivanovic.
55'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Isife.
55'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthieu Udol mit einer Flanke.
51'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 1:0. Danijel Sturm (Slavia Prag) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Samuel Isife mit einem langen Ball.
50'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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49'
Mikulás Konecny (Slavia Prag) sieht die Rote Karte.
48'
VAR Entscheidung: Karte geändert Mikulás Konecny (Slavia Prag).
46'
Abdallah Sima (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Mikulás Konecny (Slavia Prag).
46'
Foul von Franjo Ivanovic (RC Lens).
46'
Tomás Vlcek (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Slavia Prag. Mikulás Konecny kommt für David Zima.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slavia Prag und RC Lens ist 0:0.
47'
Ball abgeblockt. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stepán Chaloupek.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
43'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
43'
Oskar Kubiak (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball pariert. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrija Bulatovic.
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37'
Ball pariert. Oskar Kubiak (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi.
37'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
35'
Handspiel von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
35'
Ball abgeblockt. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danijel Sturm.
33'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
33'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Isife.
32'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Wiktor Nowak.
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32'
Ball abgeblockt. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ball pariert. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
31'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Isife.
28'
Ball pariert. Michal Sadílek (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten.
27'
Kyllian Antonio (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Danijel Sturm (Slavia Prag).
25'
Foul von Souleymane Sagnan (RC Lens).
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25'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Kyllian Antonio (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Gefährliches Spiel von Danijel Sturm (Slavia Prag).
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Zima (Slavia Prag).
22'
Foul von Abdallah Sima (RC Lens).
22'
David Zima (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Abdallah Sima (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von David Zima (Slavia Prag).
18'
Michal Skóras (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Oskar Kubiak (Slavia Prag).
17'
Abseits Slavia Prag. Samuel Isife spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danijel Sturm im Abseits.
15'
Vorbeigeschossen. Oskar Kubiak (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Michal Sadílek mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
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12'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrija Bulatovic.
9'
Vorbeigeschossen. Samuel Isife (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einem Konter.
8'
Abdallah Sima (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Tomás Vlcek (Slavia Prag).
5'
Robin Risser (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
4'
Vorbeigeschossen. Stepán Chaloupek (Slavia Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Danijel Sturm.
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2'
Oskar Kubiak (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Michal Skóras (RC Lens).
1'
Vorbeigeschossen. Danijel Sturm (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuel Isife mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Slavia Prag und RC Lens.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.