Vorbeigeschossen. Emran Soglo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
89'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
88'
Nelson Weiper (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul).
87'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Simon Seidl.
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87'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Daniil Khudyakov.
87'
Ball pariert. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fred mit einem Steilpass.
84'
Jeyland Mitchell (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Jeyland Mitchell (SK Puntigamer Sturm Graz).
84'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
82'
Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
80'
Ball abgeblockt. Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milan Skriniar.
79'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Nelson Weiper.
79'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Paul-Friedrich Koller kommt für Petar Petrovic aufgrund einer Verletzung.
78'
Foul von Ryan Fosso (SK Puntigamer Sturm Graz).
78'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Jeyland Mitchell (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul).
77'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Vedat Muriqi kommt für Talisca.
76'
Foul von Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
76'
Mert Günok (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Mert Günok.
76'
Ball pariert. Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jeyland Mitchell mit einem langen Ball.
73'
Ball abgeblockt. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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73'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Ismail Yüksek kommt für N'Golo Kanté.
70'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Ryan Fosso kommt für Jon Gorenc Stankovic.
66'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Fenerbahçe Istanbul ist 0:1. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
65'
Elfmeter für Fenerbahçe Istanbul. Talisca wurde im Strafraum gefoult.
65'
Petar Petrovic verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
63'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Fred kommt für Marco Asensio.
63'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Oguz Aydin kommt für Mason Greenwood.
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62'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Mert Müldür kommt für Nélson Semedo.
61'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Belmin Beganovic kommt für Seedy Jatta.
61'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Jürgen Heil kommt für Arjan Malic.
61'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Nelson Weiper kommt für Axel Kayombo.
60'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic.
59'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mason Greenwood.
58'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
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57'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
57'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu mit einem langen Ball.
56'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
55'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
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53'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Talisca.
53'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Mason Greenwood.
51'
Ball abgeblockt. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic mit einem langen Ball.
47'
Ball pariert. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
46'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Daniil Khudyakov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Axel Kayombo im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Fenerbahçe Istanbul ist 0:0.
45'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
44'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Petar Petrovic.
43'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
42'
Vorbeigeschossen. Axel Kayombo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jeyland Mitchell mit dem Kopf.
40'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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40'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
40'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
39'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Emran Soglo.
38'
Ball pariert. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jeyland Mitchell.
37'
Ball abgeblockt. Axel Kayombo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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36'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
36'
Emran Soglo (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
35'
Axel Kayombo (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Petar Petrovic mit einem langen Ball.
34'
Vorbeigeschossen. Axel Kayombo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl.
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30'
Vorbeigeschossen. Emran Soglo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic.
28'
Vorbeigeschossen. Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jacob Hödl.
27'
Ball abgeblockt. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
Ball pariert. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nélson Semedo mit einem langen Ball.
24'
Ball pariert. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Talisca mit einem Steilpass.
23'
Vorbeigeschossen. Petar Petrovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
21'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
17'
Foul von Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz).
17'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Petar Petrovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
12'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
12'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Emran Soglo (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
11'
Ball pariert. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marco Asensio.
11'
Vorbeigeschossen. Marco Asensio (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu.
9'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
7'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Hödl.
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7'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Petar Petrovic.
7'
Ball abgeblockt. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Weinhandl.
6'
Ball abgeblockt. Axel Kayombo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Weinhandl.
5'
Vorbeigeschossen. Axel Kayombo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
4'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Aké.
2'
Foul von Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz).
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2'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Fenerbahçe Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.