Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 4:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 4:0.
94'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Fosso.
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93'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
92'
Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Axel Kayombo (SK Sturm Graz).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
90'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Albert Vallci (SK Sturm Graz).
88'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Arjan Malic (SK Sturm Graz).
88'
Vorbeigeschossen. Jamie McCart (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Sabri Guendouz mit einer Flanke nach einer Ecke.
87'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Luca Weinhandl.
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87'
Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Albert Vallci (SK Sturm Graz).
86'
Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian).
86'
Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Albert Vallci (SK Sturm Graz).
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85'
Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Nelson Weiper (SK Sturm Graz).
84'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Wechsel Heart of Midlothian. Tómas Magnússon kommt für Oisin McEntee.
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz).
83'
Vorbeigeschossen. Tom Renaud (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
81'
Ball pariert. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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80'
Ball abgeblockt. Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Renaud.
80'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jürgen Heil.
79'
Wechsel SK Sturm Graz. Arjan Malic kommt für Emran Soglo.
79'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Luca Weinhandl (SK Sturm Graz).
78'
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Axel Kayombo (SK Sturm Graz).
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77'
Foul von Harry Milne (Heart of Midlothian).
77'
Ryan Fosso (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball abgeblockt. Harry Milne (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amadou Ba-Sy mit einem langen Ball.
76'
Handspiel von Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz).
75'
Wechsel Heart of Midlothian. Tom Renaud kommt für Blair Spittal.
75'
Vorbeigeschossen. Jamie McCart (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sabri Guendouz mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
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74'
Ball abgeblockt. Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Ball abgeblockt. Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sabri Guendouz.
74'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Jürgen Heil (SK Sturm Graz).
73'
Vorbeigeschossen. Ryan Fosso (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
72'
Ball abgeblockt. Jamie McCart (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sabah Kerjota mit einer Flanke.
72'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Emran Soglo.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Wechsel SK Sturm Graz. Ryan Fosso kommt für Jacob Hödl aufgrund einer Verletzung.
71'
Wechsel SK Sturm Graz. Nelson Weiper kommt für Seedy Jatta.
70'
Wechsel SK Sturm Graz. Axel Kayombo kommt für Szymon Wlodarczyk.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jacob Hödl (SK Sturm Graz).
68'
Vorbeigeschossen. Jacob Hödl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Otar Kiteishvili mit einem Steilpass.
64'
Ball pariert. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sabah Kerjota mit einer Flanke.
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64'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Otar Kiteishvili.
63'
Foul von Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).
63'
Jacob Hödl (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabah Kerjota kommt für Calvin Miller.
59'
Wechsel Heart of Midlothian. Amadou Ba-Sy kommt für Pierre Landry Kaboré.
59'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabri Guendouz kommt für Alexandros Kyziridis.
59'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 4:0. Jürgen Heil (SK Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Luca Weinhandl nach einem Konter.
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58'
Ball pariert. Jacob Hödl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
57'
Ecke SK Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Malachi Fagan-Walcott.
57'
Ball abgeblockt. Seedy Jatta (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Otar Kiteishvili mit einem Steilpass.
56'
Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz).
56'
Emran Soglo (SK Sturm Graz) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Jacob Hödl.
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55'
Ball pariert. Calvin Miller (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oisin McEntee mit einer Flanke.
53'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 3:0. Luca Weinhandl (SK Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Jacob Hödl nach einem Konter.
53'
Ball abgeblockt. Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jacob Hödl.
52'
Vorbeigeschossen. Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jeyland Mitchell.
50'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 2:0. Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Otar Kiteishvili mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke SK Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Alexandros Kyziridis.
50'
Ball abgeblockt. Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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49'
Ecke SK Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Jamie McCart.
48'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz).
47'
Oisin McEntee (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
47'
Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).
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46'
Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel SK Sturm Graz. Otar Kiteishvili kommt für Simon Seidl.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 1:0.
46'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jon Gorenc Stankovic.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Szymon Wlodarczyk.
44'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Albert Vallci (SK Sturm Graz).
42'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
42'
Jacob Hödl (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
41'
Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter SK Sturm Graz.
37'
Ball abgeblockt. Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Seedy Jatta.
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36'
Blair Spittal (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz).
35'
Ball pariert. Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
34'
Vorbeigeschossen. Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Cláudio Braga.
32'
Abseits Heart of Midlothian. Alexandros Kyziridis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Calvin Miller im Abseits.
32'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
29'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Standardsituation.
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28'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
28'
Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Emran Soglo nach einer Standardsituation.
27'
Foul von Blair Spittal (Heart of Midlothian).
27'
Jacob Hödl (SK Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Seedy Jatta (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jacob Hödl mit einem Steilpass.
25'
Ball pariert. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oisin McEntee.
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24'
Ball pariert. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pierre Landry Kaboré.
21'
Foul von Blair Spittal (Heart of Midlothian).
21'
Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Jamie McCart (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Simon Seidl (SK Sturm Graz).
19'
Foul von Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).
19'
Seedy Jatta (SK Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Jürgen Heil (SK Sturm Graz).
18'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz).
17'
Ball pariert. Jacob Hödl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Emran Soglo.
13'
Jamie McCart (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Jacob Hödl (SK Sturm Graz).
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11'
Jamie McCart (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Seedy Jatta (SK Sturm Graz).
10'
Handspiel von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
10'
Vorbeigeschossen. Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
10'
Seedy Jatta (SK Sturm Graz) trifft den rechten Pfosten per Kopf rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic nach einer Ecke.
10'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke SK Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Jamie McCart.
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8'
Abseits Heart of Midlothian. Cláudio Braga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pierre Landry Kaboré im Abseits.
8'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
8'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Daniil Khudyakov.
6'
Ball abgeblockt. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexandros Kyziridis.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian ist 1:0. Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Jeyland Mitchell.
3'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
3'
Jürgen Heil (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
2'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
1'
Vorbeigeschossen. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Sturm Graz und Heart of Midlothian.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.